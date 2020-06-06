 1

超前部署？川普：200萬劑新冠疫苗已準備就緒

鉅亨網編譯羅昀玫
超前部署？川普：200萬劑新冠疫苗已準備就緒。(圖片：AFP)
超前部署？川普：200萬劑新冠疫苗已準備就緒。(圖片：AFP)
Tag
新冠新冠肺炎新冠病毒新冠疫情川普美國疫苗新冠疫苗曲率極速行動Operation Warp SpeedCOVID-19福奇

川普政府正展開加速疫苗研發的計劃「曲率極速行動」(Operation Warp Speed)，不懈地宣傳希望今年年底之前有望研發出新冠疫苗，週五美國總統川普透露，美國已準備好近 200 萬劑新冠疫苗。

週五 (5 日) 美國總統川普宣布，美國抗疫正取得巨大的進展，一旦科學家確定新冠疫苗有效且安全地分發，美國已準備好接種 200 萬劑的新冠疫苗。

川普週五於白宮記者會上表示：「我認為大家會感到一些非常積極的驚喜，我們同樣在新冠治療方面做得非常好。」

川普稱：「事實上，我們在運輸和物流方面已做好了準備，疫苗安全性一旦經確保後，我們已有逾 200 萬劑疫苗就緒。」

不過，川普週五並未釋出美國候選疫苗、製藥商細節，以及美國大規模接種疫苗的時間表。

隨著全球競相開發有效的新冠疫苗，許多企業已著手在批准前擴大潛在疫苗的生產規模。

川普政府近期傳出已確定五家最有可能生產可行新冠疫苗的製藥商，分別是阿斯利康製藥 (AZN-US)、嬌生公司 (JNJ-US)、美國莫德納生技公司 (MRNA-US)、默克 (MRK -US)，以及輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US)。

美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週五受訪時表示，他無法就川普言論發表評論。

美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週三 (3 日) 保守預估，新冠疫苗保護力普遍不高，可能無法提供長效免疫力，2021 年初美國將有望量產數億支疫苗。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 675 萬例，死亡數突破 39.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 188 萬，死亡人數至少 10.8 萬。

相關個股

阿斯特捷利康製藥公司US-AZN嬌生US-JNJModerna Inc.US-MRNA默克US-MRK輝瑞US-PFEBioNTech SE Sponsored ADRUS-BNTX