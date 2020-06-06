特斯拉股價有望破1000美元 分析師解密操作訣竅

特斯拉 (TSLA-US) 股價今年以來上漲近 110%，分析師認為這波漲勢正在醞釀更大的反彈動能，股價有望突破 1000 美元大關，更在此提供小本獲利的操盤訣竅。

CNBC 報導，資產管理公司 Ascent Wealth Partners 董事 Todd Gordon 表示，特斯拉更穩固的領導形象，賦予該股更大上漲動力。

Gordon 說：「我們認為，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 SpaceX 成功實現民營公司載人太空任務後，為自己重拾一些領導者的信譽，未來與 NASA 的探勘計畫有更多可能性，此外他近期的推文似乎也收斂不少。」

週五特斯拉股價上漲 2.46%，以每股 885.66 美元作收，即將在 7 月 22 日發布的財報若優於市場預期，可能衝破 1000 美元大關。

特斯拉股價 (圖片: Google)

Gordon 說：「特斯拉上一季財報表現優異，且觀察圖表可以發現其技術面有所支撐。」

他表示，技術線圖出現頭肩底型態，顯示下行趨勢逆轉，股價有望向上突破，衝破 1000 美元。

若要利用這股漲至 1000 美元的力道，Gordon 建議投資人買入 8 月 21 日到期的 1000 美元看漲期權，並賣出 1050 美元的看漲期權，他說到這 50 美元的價差成本約為 1300 美元左右。

Gordon 解釋，「這表示單筆出倉的最高潛在獲利約為 5000 美元，也就是花 1300 美元可賺 3700 美元，這比花 8.8 萬美元來購買 100 股還要划算」。