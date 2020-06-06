Zoom光環太強！Slack Q1營收成長不夠絢爛 股價重挫14%

企業通訊軟體 Slack(WORK-US) 週五股價持續 2 位數下跌，係因投資者不滿意公司營收僅穩定成長，而非強勁成長，且營收成長較 Zoom (ZM-US) 遜色許多。

Slack 週四公布 2020 年第一季財報，盤後股價便下挫多達 17%，週五早盤下跌超過 17%，最終收盤也見 14% 以上跌幅，收 32.56 美元。

Slack 第一季營收成長年率 50%，較上一季的成長年率 49% 小幅上升，且每股虧損較預期少 2 美分。

Slack 第一季維持營收穩定成長，但因 COVID-19 大流行讓許多企業改讓員工居家辦公，所以分析師預期 Slack 應可因此受惠，能公布更高的數據，例如 Zoom Video 週二公布營收驚人成長 169%。超越分析師先前預期。

Slack 執行長 Stewart Butterfield 週五受訪時不對營收發表評論，僅表示公司努力獲取新用戶，而這些努力將在明年看到成效。「我們將在明年或再下一年實現到這點利多。」Slack 第一季新增付費用戶達 1.2 萬人創下紀錄，前 2 季新增用戶約 5000 人。

今年截至週五，Slack 股價上漲約 44.84%。