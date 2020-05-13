公衛官員：如切實執行安全措施 特斯拉加州工廠可下週復工

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 加州工廠所在地的衛生官員週二 (12 日) 晚間表示，特斯拉可以在本週增加活動，如果可以採取安全措施，並適當執行，那麼就能從 18 日起重新營運。

加州阿拉米達郡公衛官員週二公告，已經審查了特斯拉對 COVID-19 的預防和控制計畫，這家公司在費利蒙 (Fremont) 的工廠，預計有望依循加州州長 Gavin Newsom 重啟經濟的指引，依計畫復工。

加州公衛部門聲明說：「我們今天審查了這項計畫，並與特斯拉的代表就他們的安全和預防計畫，進行了富有成果的討論，包括一些其他安全建議。」

聲明中說，如果特斯拉的預防和控制計畫包括這些更新，並且公共健康指標保持穩定或改善，特斯拉本週就可增加最低營運，為下週工廠復工做準備。

特斯拉執行長 Elon Musk 上週表示，要重啟加州工廠，但遭衛生官員否決。公衛官員 Erica Pan 表示，雖然加州整體已經復工，但當地仍處於經濟封鎖，因此仍需停工。Musk 於推特上大表不滿，揚言提告並將總部撤離加州。

但 Musk 無視禁令，仍要求工人返回，此一做法也得到美國總統川普的支持。川普發推文表示，加州應該讓特斯拉開放工廠，「可以迅速、安全地重新開放」。Musk 隨後也表達對川普支持的感謝。

據特斯拉內部通信顯示，工人已在安全措施之下復工，但一些生產線的運行速度比平常慢。

員工指出，當他們返回工廠輪班時，會在入口處測量體溫，並要求他們戴上口罩。他們都說，在進入工廠時，有可能與保持社交距離，但在汽車生產過程中就不可能。