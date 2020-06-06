〈紐約匯市〉5月就業報告超預期 提振美元 歐元錄得3週漲勢

週五 (5 日) 美國 5 月份非農就業報告意外優於市場預期，顯示勞動力有所改善，美元小幅上漲，但因經濟前景的不確定性抑制漲幅，美元已連續第三週下跌。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週五上漲 0.32%，至 96.968，和上週五收盤價相比下跌 1.4%；週五美元兌歐元上漲 0.38%，報 1.129 美元；美元兌日圓上漲 0.43%，至 109.60 日圓。

美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)

美國勞工部於週五 (5 日) 公佈 5 月份非農就業人數變化，報 250.9 萬人，繼 4 月份減少 2050 萬人後大幅反彈，且超乎預期地呈現增加的局勢。此外，5 月份失業率從 4 月份的 14.7% 降至 13.3%，遠優於市場預期的 19.5%，顯示就業市場有明顯好轉。

在就業報告出爐前，消費者信心、製造業和服務業等經濟數據亦漸趨於穩定，顯示美國從 3 月中旬解除 Covid-19 防疫封鎖限制後，企業已經重新營運，經濟景況有顯著改善。

宏利資產管理 (Manulife Asset Management) 經理 Chuck Tomes 表示：「從優於預期的就業人數，可以看出人們期望看見美國經濟出現更好的增長，以及殖利率曲線趨於陡峭，兩者都未美元提供上行動力」

Tomes 補充，但經濟前景的不確定性，以及第二波新冠肺炎感染潮爆發的可能性，限制美元漲勢。

John Hancock Investment Management 投資分析師 Matt Miskin 表示：「這無疑地是一份很棒的就業報告，但許多好消息已經被消化。從現在開始，人們對未來經濟復甦的期望和預期可能會更高，因此很難達標或超越。」

美元兌歐元漲勢不明顯，在歐洲央行 (ECB) 週四宣布擴大刺激計劃後，歐元兌換美元匯率走強，對美元指數的影響也較小。

歐元兌美元 15 分線圖。(來源: investing.com)

歐元本週累計上漲 1.73%，為連續第三週上漲，儘管週五歐元走跌。歐元仍維持每週略低於 2% 的漲幅，這是歐元自 2004 年 10 月以來最長的漲勢。

ECB 週四宣布再加碼財政刺激措施，提振市場對全球經濟復甦的樂觀情緒，週五早盤時段，歐元漲勢依然強勁，歐元過去一週來上漲 2.4%

歐洲央行週四宣布將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，高於經濟學家普遍預期的 5000 億歐元，使疫情 QE 總額高達 1.35 兆歐元，並將該計劃延長至 2021 年中。

Nordea 分析師在研究報告中表示，這些「寬鬆措施」意味著央行與企業們已準備好採取一切必要措施，來幫助歐元區度過新冠疫情危機。

週五，英鎊也有所上漲，英鎊兌美元上漲 0.5%，至 1.2652，為近三個月以來的最低水平。

歐盟和英國的第四輪脫歐貿易談判定於週五晚間結束，市場認為這場談判最終也不會有任何重大突破，這可能會影響英鎊上行。

截至週六 (6 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.968。+0.32%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1285 美元。-0.45%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2671 美元。+0.62%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6966 美元。+0.35%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3428 加幣。-0.51%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.60 日圓。+0.43%