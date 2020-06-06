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美元激情過後回歸平淡 成美股買盤無聲支柱

鉅亨網編譯余曉惠
美元燦爛過後回歸平淡 成美股大漲無聲支柱。(圖:AFP)
美元燦爛過後回歸平淡 成美股大漲無聲支柱。(圖:AFP)
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重啟經濟和復工題材帶動美股近期大漲，但投資人可能沒注意到，這波漲勢背後還有一股沉默的力量提供支撐：美元走貶。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數週五 (5 日) 上漲 0.3% 至 96.95，但無力挽回最近幾個交易日的失地，本週累計下跌 1.4%。

美元指數如今距離 3 月中旬觸及的逾三年高點 103 愈來愈遠，自高點算起挫跌 5.9%，今年來則累計下滑約 0.6%。

Jefferies 全球股市策略師 Sean Darby 說，多個利多消息吸引投資人目光，激勵美股上漲，但美元近乎沉默的貶值，成為另一股少有人注意到的大盤支柱力量。

瑞穗證券美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 說，美元指數上週跌破逼近 99 的支撐，而且愈來愈接近「溫和的」支撐價位 96，從高點回跌 10% 的機率大幅提高。

美元指數今年來走勢。(來源:CNBC)
美元指數過去 3 個月表現。(來源: CNBC)
美元貶值誰得益？

美元貶值通常有助美股走高，因為這意味著美國出口商品的價格更具競爭力，能吸引更多外國買家。

身為國際準備貨幣的美元貶值，對全球經濟成長是利多。今年稍早疫情嚴重衝擊經濟，世界各地企業一度爭相提取信用額度以囤積手頭美元，曾使融資成本驟升，逼得聯準會 (Fed) 擴大或新增和其他國家國家央行間的換匯機制，以確保美元流動性。

新興市場將鬆一口氣，因為美元融資成本不再繼續攀升。

美元走軟對大宗商品而言也是好消息，這代表用其他貨幣購買原物料的成本降低，而且能夠減輕國內經濟面臨的通縮風險。

Jefferies 的 Darby 說，如今新冠病毒大流行造成的恐慌逐漸趨緩，而 Fed 仍持續挹注大量美元到全球貨幣體系。

同時，象徵市場通膨預期的 10 年期平衡通膨率 (Breakeven Inflation Rate) 陷入通縮之後開始回升，顯示股市走勢翻轉最重要的轉折點之一，就是由通縮轉為通膨。平衡通膨率指的是，相同到期年限的美國公債和美國抗通膨債券之間的殖利率差，反映投資人對未來的通膨預期。

紐幣澳幣相對強勁

分析師說，美元自 3 月高點下跌，而且對大多數 G10 貨幣 (除了傳統避險貨幣瑞士法郎日圓) 全都走軟，顯示市場願意再次承擔風險。

法國興業全球總體經濟策略師 Kit Juckes 注意到，本週紐幣澳幣表現亮麗，兩者對貿易和景氣敏感，從美國和中國經濟數據報喜以及油價上漲獲得動能。

歐元本週雖然也交出勁升 1.7% 的佳績，但 Juckes 認為，主要還是因為美元走軟，而非歐元有什麼利多題材。

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