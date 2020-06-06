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免驚! Barron’s：台積電、三星不會淪為美中角力犧牲品

鉅亨網編譯余曉惠
Barron’s認為，台積電、三星不會淪為美中角力犧牲品。(圖:AFP)
Barron’s認為，台積電、三星不會淪為美中角力犧牲品。(圖:AFP)
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美中貿易戰進入科技戰，《Barron’s》報導，美國政府想切斷中國科技業的命脈，必然牽動身處關鍵位置的台積電 (TSM-US) 和三星，但最終市場現實將凌駕政治，不至於淪為兩強角力的犧牲品。三星，兩家公司自美國對華為圍堵措施升級以來，股價不跌反漲。

《Barron’s》報導，台積電是晶圓代工龍頭，也生產 5G 技術和雲端服務使用的晶片。三星電子和其南韓競爭對手 SK 海力士，為全球供應約 70% 的記憶體晶片。

台積電和三星分別是全球新興市場指數中的第三大和第四大公司，美中之間的科技戰是否讓兩家公司陷入困境，引人擔憂。

美國商務部最近升級針對華為而來的出口限制令，原本美國企業要出售晶片給中國華為公司，必須逐案申請取得許可。5 月 15 日起，商務部把範圍擴大，任何「使用特定美國軟體和技術的直接產品」都需取得出口許可，代表海外企業若使用美國技術，也面臨這層限制。

《Barron’s》報導，美國提出的新規定看來主要影響到台積電，因為該公司使用美國設備生產半導體並賣給華為，而華為對台積電而言是僅次於蘋果 (AAPL-US) 的第二大客戶。

GF 證券科技研究主管 Jeff Pu 說，晶片生產技術由美國主導，而產線主要在中國，台灣供應鏈剛好夾在中間。但自商務部頒布新規定至今，台積電股價仍上漲 9%，並未嚇跑投資人。

Susquehanna International Group 資深股票分析師 Mehdi Hosseini 認為，市場現實終將凌駕在政治之上，台積電將能繼續在世界各國銷售產品。台積電的研發投資投資龐大，必須靠美國和中國的顧客有效分攤成本。

華盛頓律師事務所 Akin Gump 貿易法合夥人 Kevin Wolf 說，商務部的規定漏洞百出，晶片製造商或許還是能規避新限制，把晶片賣給中間人之後再轉賣到華為手中，或宣稱這些晶片並非以美國設備製造的「直接產品」。

GF 證券的 Pu 說，在商務部升級圍堵華為措施前一天，台積電已經宣布將為美國亞歷桑那州投資 120 億美元建廠，雖然這座工廠不一定成立，但顯示台積電「試圖親近美國一點。」

相較之下，美中緊張對三星造成的衝擊較小。Dalton Investments 韓國研究主管 James Lim 說，對數位產品來說，記憶體晶比較像是附加的零組件，不像台積電邏輯晶片擁有戰略方面的優勢。自 5 月 15 日至今，三星的股價共上漲 14%。

Barron’s 認為，雖然科技公司還要耗費數年的時間，因應各國動輒要脅關閉國界以及爭奪物資的殘酷考驗，但可以確定，台積電和三星仍將佔有一席之地。

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