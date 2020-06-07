昇達科下半年5G產品應用出貨比重增 打入Space X供應鏈加持營運

全球 5G 通訊運轉進入升溫期，微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 過去幾季以來產品主要出貨仍集中在 4G 產品，預估今年下半年 5G 產品業績貢獻力道將加大，整體獲利將較上半年成長 50%，每股純益將挑戰 5 元水準；同時昇達科也透過客戶間接進入美國 Space X 衛星通訊地面接收供應鏈。

昇達科已布局 5G 通訊包括毫米波元件外，透過客戶端間接進入美國 Space X 衛星通訊地面接收站供應鏈，由於衛星通訊加上目前推廣中的 5G 通訊基礎，被視為 6G 通訊雛型，且地面接收站的建設未來幾年也將加速，有利昇達科發展。

昇達科今年首季在季節性因素與全球新冠病毒疫情衝擊下，營收 2.76 億元，季減 19%，昇達科主管指出，第二季以來營運已回到正軌，依最新的出貨、訂單研判，6 月也將可維持同樣水準。

昇達科 5 月營收為 1.56 億元，創 11 個月來新高，月增 9.09%，年減 17.73%，前 5 月營收 5.74 億元，年減 31.31%；下半年 5G 應用產品加速出貨，上下半年營收比為 45% 比 55%，估下半年獲利將較上半年增加 5 成，上下半年獲利比重 40% 比 60%，全年每股純益將向上挑戰 5 元。

昇達科第一季在營業規模縮小及金融資產評價損失雙重不利因素影響下，出現上櫃以來首度虧損，稅後虧損 512 萬元，較去年同期及上一季均屬由盈轉虧，每股虧損 0.08 元。

昇達科今年第一季因疫情導致金融市場變動劇烈，導致獲利穩定的特別股受波及，造成未實現金融資產評價損失 2600 萬元，拖累純益下滑，第一季認列的未實現金融資產評價損失，將可逐步回沖，市場估第二季可望由虧轉盈，今年上半年每股純益上看 2 元水準，全年挑戰 5 元。