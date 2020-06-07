受惠遠距、5G需求續揚 台伺服器代工廠營運不看淡

遠端商機興起帶動全球伺服器需求逆勢增溫，雖然近期傳出伺服器庫存水位偏高，將面臨調整，但從相關代工廠廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等觀察，客戶訂單並未修改，各家仍看好遞延訂單出貨、歐美解封後的動能恢復下，加上 AI、5G 應用發酵，全年營運不看淡。

受疫情全球各國封城管制影響，全球伺服器上半年出貨大衰退，打亂代工廠出貨步調，尤其台廠以北美四大資料中心客戶為主，受創程度更為明顯，但隨著歐美逐步解封、重啟經濟，加上遠距商機效應帶動伺服器需求，相關遞延訂單第 2 季起已陸續出貨。

市調機構 DIGITIMES Research 報告指出，第 2 季全球伺服器在供貨遞延、需求增加、基期較低等因素，出貨將回溫至 422 萬台，季增 15.8%。

展望今年，供應鏈普遍看好，下半年資料中心客戶拉貨將較上半年升溫，主要客戶也未下修今年出貨展望，AI、5G 商機也將在下半年發酵，推升伺服器需求。

廣達旗下雲達表示，疫情造成許多事情遞延，但大方向在 5G 建置、資料中心需求，未有任何遞延、改變，下半年能見度不錯，在歐美、中國、台灣等地擴產計畫也持續進行，今年雙位數成長目標不變，但電信布局稍有延誤，預期明年發酵。

緯穎同樣指出，近期受惠宅經濟、視訊會議、遠距教學等應用高速成長，雖然疫情影響供應鏈，但看好雲端資料中心產業長期需求穩健，英業達則預期第 2 季伺服器出貨量將季增兩位數，第 3 季在資料中心需求帶動下，可望再季增個位數。

廣達齊下雲達資料中心客戶涵蓋四大資料中心業者，包含臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)，緯穎則有臉書、微軟、亞馬遜，英業達則以傳統伺服器代工為主。