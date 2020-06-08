京東方與TCL分食中電熊貓 中國面板雙雄格局確立

週一 (8 日) 外媒引述消息人士透露，中電熊貓的面板產線將被京東方與 TCL 兩家面板龍頭瓜分，市場分析，若真如此，中國面板雙雄格局將確立。

資料來源: 新浪財經, 京東方股價日線走勢

消息人士指出，TCL 併購中電熊貓南京的第 6 代線和第 8.5 代線，而京東方併購成都的第 8.6 代線。

資料來源: 新浪財經, TCL 股價日線走勢

業界認為，京東方與 TCL 透過併購中電熊貓產線，不只可以擴大自身的應用產品種類及市場規模，同時還減少對手的競爭實力。隨著中國兩大面板廠的產能的釋出，其市占率將會持續提升，拉開與其他中國面板廠的差距。

中電熊貓南京第 8.5 代線和成都第 8.6 代線生產採用 IGZO 技術。近幾年 IGZO 面板需求主要來自蘋果 iPad、MacBook 等高階平板、NB 等，而 IGZO 面板供給主要來自夏普、LGD 和京東方及中電熊貓。

據 CINNO Research 數據顯示，由於專利、產線等因素限制，目前全球能夠大量出貨 IGZO 面板的主要面板廠商為夏普、LGD 和中電熊貓三家。而中電熊貓 IGZO 產能面積佔整體 IGZO 產能的 52%，夏普則佔約 13%。

此外，IGZO 的另一大用途在於製作大尺吋 OLED 的基板，這也將是未來的主要用途之一。因此在合併後京東方、TCL 可取得中電熊貓多年 IGZO 量產經驗和專利，有助於提升 IGZO 技術水準。

根據群智諮詢數據顯示，今年第一季京東方顯示器面板出貨數量 870 萬片，年增 13%，出貨量及出貨面積全球均排名第一，而中電熊貓的出貨量則達 210 萬片，排名第六，TCL 緊跟其後，其出貨數量為 90 萬片，年增率也大幅度增加。

此外，外媒的報導指出，京東方最快在今年第二季或第三季，就有可能超過 LGD 成為全球面板最大出貨商。

京東方自第二季以來不斷提升 NB、平板電腦和顯示器需求的面板供應量，因此正拉近與 LGD 在整體出貨量方面的差距。