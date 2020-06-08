醫療保健史上最大交易？傳阿斯利康已就合併事宜接觸吉利德

據《彭博社》引述知情人士透露，英國製藥商阿斯利康 (AstraZeneca) 已就潛在合併事宜接觸了競爭對手吉利德 (Gilead Sciences)(GILD-US)，如果合併案敲定，這可能將是醫療保健產業史上最大交易。

上述因細節並未公開而要求匿名的人士表示，英國製藥商阿斯利康上個月就可能的合併案聯繫了吉利德，但阿斯利康沒有給出任何交易的具體條款，消息人士表示，儘管吉利德內部已經討論了這個想法，但有關如何進行的決定尚未作出，兩家公司也沒有展開正式談判。

市值 1400 億美元的阿斯利康是英國最大上市製藥商，藥物產品線囊括癌症至心血管疾病，吉利德上週五 (5 日) 收盤市值則為 960 億美元，而吉利德開發的一款藥物，已獲得美國官方批准用於新冠病毒 (COVID-19) 患者。

知情人士表示，吉利德目前無意出售給另一家大型製藥公司或合併，更願意把交易策略重點放在合夥和較小的收購上。

由於消息是在假日傳出，故《彭博社》未能聯繫到吉利德發言人對此置評，而阿斯利康發言人則表示，該公司不對「傳聞或猜測」置評。

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