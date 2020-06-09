全球股市V型反轉 分析師示警恐有泡沫跡象

在新冠肺炎疫情大爆發後，近日各國股市都出現回升，據《彭博社》統計，自今年低點以來，全球股市市值總共回漲了近 21 兆的資產規模，然而，看似景氣復甦的背後，一些跡象正顯示股市可能出現泡沫。

從下圖的 MSCI 全球指數 (ACWI) 近月走勢來看，目前全球已從二月新冠肺炎疫情爆發後的崩跌回升至爆發前水平，美股幾乎已回到年初的水位，亞洲市場已連續一週上漲，整體全球回升達 42%，創 2009 年金融海嘯復甦以來同期最佳表現。

MSCI 世界指數今年走勢 (圖: Bloomberg)

其中美股受惠於上週公布的 5 月非農數據，出乎市場意外出現新增就業 250.9 萬人，驅使更多投資人重新擁抱美股，其中包含先前的疫情受災股等。

對此，摩根大通 (JPMorgan) 亞洲市場資產管理首席策略師 Tai Hui 警告，當市場不斷對景氣反彈定價，卻未顧慮可能的第二波疫情或美中緊張關係時，恐提高股市修正風險。

另一個跡象為，過去一個月以來全球股價上漲，主要是因為全球央行寬鬆以及全球政府紓困，但是反觀企業基本面，自 5 月以來市場對企業的「預估營收」幾乎沒有任何上修。

BNP Paribas Asset Management 亞太區量化首席分析師 Paul Sandhu 也表示，目前短期的繁榮為各國政府紓困所支撐，因此政府紓困給予的信心程度將影響市場波動率。

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