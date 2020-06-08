數據轉佳 全球股市持續報復性反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 5 月份非農就業人口變動數據意外轉正，ISM 製造業與非製造業皆優於預期，增強市場對於景氣快速復甦的信心，抵銷中美關係持續緊張和美國國內暴動所帶來的影響，美國股市上漲 4.9%；

2. 歐洲央行擴大資產購買計劃並延長期限，德國推出 1,300 億歐元刺激方案等消息，刺激歐洲股市上漲 11.0%。

新興市場

1. 中國與印度同意和平解決邊界問題，消除兩國間地緣不確定性，受益於醫療出口，中國 5 月份貿易順差飆高至歷來高點，財新製造業與非製造業採購經理人數至皆優於預期，且攀至擴張區，中國股市上漲 6.1%；

2. 印度單日確診人數創新高，但長達兩個月的全國封鎖，已令民怨四起，迫使印度將自 6/8 開始轉向區域性封鎖，市場對於未來解封後經濟復甦狀況抱持高度期待，印度股市上漲 5.7%；

3. 受惠全球股市上揚，深受疫情所苦的拉丁美洲國家也逆勢反彈，拉丁美洲股市反彈 15.8%。

債券市場

1. 市場情緒全面好轉，加上勞動市場數據亮眼，美國長短期利差逐步擴大，美國政府債券指數下跌 1.3%；

2. 受到樂觀的投資情緒影響，全球高收益債券上漲約 3.6%，新興市場債券上漲 2.2%。

原物料、匯率

1. 對市場前景樂觀的情緒，勝過對不確定性避險的需求，金價下跌 2.6%；

2. OPEC+ 同意將歷史性減產措施延長一個月，且沙烏地阿拉伯提高對所有地區原油售價，激勵原油價格上漲，油價單週上漲 12.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/06/08（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/06/05）

三大市場關鍵事件及分析

1. 暴動擴散，美股無反應

為抗議警察執法不當與種族歧視，美國遍地爆發示威遊行，部分遊行更惡化成暴動，但美國股市無視並繼續上漲。

2. 美股漲瘋，新興市場跟上

投資人樂觀預期經濟將 V 型反彈，美國股市本益比突破 24 倍，相對較便宜且反彈較慢的新興市場股市也正跟上美股的漲勢。

3. 歐洲央行決議，新購債規模超預期

歐洲央行宣布將因應疫情緊急購買計畫（PEPP）總額提高 6,000 億歐元，並且延長購債效期，預估今年用於資產購買計劃的金額高達 1.7 兆歐元，此前，歐洲各地狀況也已見到好轉的趨勢。

本週關鍵數據行事曆

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