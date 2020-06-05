基金開箱文》趨勢人氣王 路博邁5G股票基金

路博邁集團在 2019 年中時，推出台灣第一檔 5G 類股相關的基金，成為市場討論的焦點。但早在這之前，路博邁就在全球以相同的策略推出主題投資，在短短的 2 年內，管理規模成長超過 47 億美元。但是熱門投資主題、表現亮眼的科技基金到處都有，5G 有何特別之處？路博邁 5G 基金真的值得投資嗎？

1. 新科技推動生產力提升，創造投資價值

新科技發展之所以在近十年內這麼受到市場關注，是因為新科技的力量對現代人的生活影響巨大，常常帶來許多破壞式的創新。現在新科技已經徹底的改變人們的生活方式，科技從過去的添購品，變成如今的必需品，相關的商機更是茁壯到過去難以想像的程度。

綜觀近十年出現的新科技（請見下圖），自 2017 年底以來的報酬率比較，5G 類股的累積報酬率表現領先其他新科技主題，從中可以窺見其受市場青睞的程度，然而其實其他新科技類股與 5G 類股的關係也相當緊密。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/5/31。指數採 ROBO 全球機器與自動化、Indxx 全球雲端計算、全球互聯網主題、全球基因與新藥、Stoxx 全球人工智能、NYSE FactSet 全球自動化駕駛和電動引擎總報酬指數，績效以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

5G 有何特別？

5G 僅僅是比 4G 網路更快？這只是第一個層面，高速穩定的網路是其他新科技的基石，它將可以解決許多目前無法解決的科技問題，例如，不能因為網速延遲而出意外的自動車駕駛計算、遠端手術，需要大量資料傳送的人工智能運算等等，讓目前的互聯世界更即時、方便。

資料來源：路博邁，「鉅亨買基金」整理，資料日期 2020/5/31。

2. 基金投資了什麼？產業覆蓋全面，持股精挑細選

基金主要鎖定三大投資範疇，並且將會因應未來 5G 科技的應用廣度增加，減少硬體設備類股，增多應用或新興產業類股。

資料來源：路博邁投信，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

雖然基金在子產業方面目前佈局分散，但在個股的挑選上，除了符合 5G 主題之外，類股的財報、公司股票評價和策略分析都需要符合標準，基金才會做投資，截至 2020 年 4 月底，基金僅投資 46 檔股票，持股相對集中。

3. 基金績效健檢：抗疫有效，漲時能漲

到目前為止，路博邁 5G 股票基金仍是台灣唯一一檔 5G 概念股的基金，而且沒有參考指標，因此沒有比較的對象。而且因為基金成立至目前仍未超過一年（截至撰稿時 2020/6/2），可以參考的績效較短，但自成立至今已達近 15% 的報酬率。在 2020 年第一季大幅拉回時，基金最大下跌幅度是 25.6%，跌幅小於 MSCI 全球科技指數的 - 31.3%。主要原因來自於 5G 概念股不僅不太受到疫情影響，部份個股反而因為遠端工作需求增加而受惠。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，* 基金是路博邁 5G 股票基金 T 累積 (美元) 級別，基金成立日期為 2019/6/27，上表資料截止 2020/5/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

若將每個月的績效也攤開來，可以發現相較於類似主題的指數，基金表現更抗跌，代表基金選到的個股體質較優質，因此比較能夠抵抗市場波動。而在近期市場反轉上揚時，基金反彈的力道也不落人後。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，* 基金是路博邁 5G 股票基金 T 累積 (美元) 級別，資料截止 2020/5/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

未來時代的硬需求，超前佈局 5G 新科技

許多未來新科技都需要倚賴 5G 的建設完成，同時，許多國家都看見 5G 的重要性而開始展開長期計畫，5G 才剛剛起步、還未被大量鋪蓋，掌握此項新科技的黃金十年仍不算太晚。路博邁 5G 股票基金不僅抓住未來核心趨勢，也是該領域的領頭羊，精選的股票組合在疫情時展現相對抗跌的特性，是想抓住此趨勢投資人不錯的選擇。

鉅亨精選基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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