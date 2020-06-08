新手遊完整貢獻 傳奇5月轉盈、前5月每股稅前賺1.88元

傳奇 (4994-TW) 公布 5 月自結稅前盈餘 6978 萬元，每股稅前盈餘 0.63 元，受惠新手遊上線貢獻，5 月完整貢獻營收，帶動營運較上季轉盈；前 5 月累計稅前盈餘 2.09 億元，每股稅前盈餘 1.88 元。

傳奇手遊《幻想神域 2 國際版》4 月中上線，由於上市首月廣告推廣行銷費用較多，導致稅前虧損 248 萬元，單月每股稅前虧損 0.03 元。不過，5 月起認列新手遊完整營收，帶動整體營收、獲利攀揚。

傳奇表示，將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊也將持續多方接收使用者意見回饋，以優化遊戲內容，符合玩家期待及市場需求。

除《幻想神域 2 國際版》外，傳奇已於 6 月 3 日展開《幻想神域 2 日版》事前預約活動，未來將陸續釋出進一步消息。法人看好，新遊戲上線後，將再為傳奇營運挹注一波成長動能。

傳奇 5 月營收 2.94 億元，月增 15.29%，年減 2.36%；稅前盈餘 6978 萬元，每股稅前盈餘 0.63 元。前 5 月累計營收 13.22 億元，年減 1.41%；稅前盈餘 2.09 億元，每股稅前盈餘 1.88 元。