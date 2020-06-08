南韓5月失業給付金創歷史新高 首度突破1兆韓元

《韓聯社》週一 (8 日) 報導。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，南韓 5 月共發出 1 兆 162 億韓元 (約 8.4 億美元) 的失業給付金，創下歷史新高。

根據韓國僱用勞動部在 6 月 8 日所發表的最新統計資料，該國在今年 5 月所發出的失業給付金額年增 33.9% 至 1 兆 162 億韓元，創下歷史新高紀錄。

南韓當局為了向進行求職活動的失業者們提供援助，會從僱用保險基金當中提撥款項，有絕大多數也都用於失業給付。凡是加入僱用保險超過一定期間的勞工們，就可在失業期間提出申請。沒有加入該保險的自營業者與自由工作者們，也就自然不在給付對象當中。

南韓今年 5 月的失業給付金，給付總額共超過了 1 兆韓元。這也是該國的僱用保險制度在 1995 年成立以來，首度出現如此情形。

5 月新增 11.1 萬名的南韓勞工申請了失業給付，較去年同期大增 32.1%。同月共有 67.8 萬名勞工領取失業給付金，較去年同期增加 34.8%。兩數據也都創下歷史新高。

韓國僱用勞動部表示「上月失業給付金之所以增加，除了新增加的申請者外，還有給付期間的延長措施，還有每名勞工的平均給付金額增加等，在多重原因交互作用下所造成。」