三星李在鎔出席羈押聽審 有可能再被裁定入獄

三星集團 (005930-KR) 繼承人、三星電子副會長李在鎔今 (8 日) 出席法院的羈押審查聽審，預計審查結果將在今天夜間或明日淩晨出爐，將決定是否將他羈押。

南韓檢方以涉嫌進行《資本市場法》規定的不正當交易、操縱市場以及違反上市公司外部審計相關法為由，向法院提請羈押李在鎔，以及前三星未來戰略室室長崔志成、戰略組組長金鐘重。

檢方認為，從三星旗下三星物產 (Samsung C&T) 和第一毛織 (Cheil Industries) 於 2015 年合併，再到三星生物製劑會計造假等一系列過程，均是集團為讓李在鎔接班鋪路。

李在鎔是第一毛織最大股東，擁有 23.2% 的股權，透過合併，李在鎔將能控制三星集團事實上的控股公司三星物產。

三星上週五否認了相關指控，並聲稱檢方說法「超出常識」。

聽證會於當地時間 10:30 舉行，稍後李在鎔將移往拘留所，等待法官的判決。

三星拒絕讓李在鎔發表評論，並於週末發布另一份聲明表示，當前因疫情及美中貿易爭端不確定性加劇，集團面臨危機，漫長的調查正在對管理層施加壓力。

李在鎔此前被控向前總統朴槿惠及其親信行賄，以促成三星物產與第一毛織合併，2017 年 8 月被法院一審判處有期徒刑 5 年，但後來改判為兩年半，緩刑 4 年。過程中他在監獄中服刑了大約 1 年，直到 2018 年 2 月。