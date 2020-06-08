日本5月景氣現狀判斷指數回升 仍遜於2008年金融海嘯

日本內閣府週一 (8 日) 公布了 5 月份的景氣判斷指數 (DI) 報 15.5，較前月上揚 7.6 個百分點，出現近 4 個月的首度改善，但景氣狀況仍低於 2008 年金融海嘯時期。

日本景氣「現狀判斷指數」走勢 (圖片來源：日本內閣府)

判斷 2 到 3 個月後景氣好壞的「先行判斷指數」報 36.5，較前月上揚 19.9 個點數，是近 6 個月來首度出現改善。由於日本當地的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，該國在 5 月底也全面解除緊急狀態，於 4 月創下歷史新低的各項數據也都出現大幅回彈。

日本景氣「先行判斷指數」走勢 (圖片來源：日本內閣府)

5 月份在構成現狀、先行指數的家計、企業，以及僱用等，都較前月數據出現回升。

現狀判斷指數的上揚幅度，出現 2011 年 6 月 (上揚 14.8 點) 以來的最大攀升幅度，也是自 2002 年展開該項調查以來所出現過的最大上升幅度。

對於這樣的結果，日本內閣府在看法上也從前月的「由於新冠肺炎影響，在極度嚴峻的狀況中，正出現進一步的惡化」，上修為「由於新冠肺炎影響，雖處於極度嚴峻的狀況中，但是正逐漸的停止惡化。」

雖然今年 5 月份的現狀判斷指數有所恢復，但仍遜於過去 2008 年 12 月發生金融海嘯時的 19.0。

以家計動向為主，就有日本關西地區的百貨業者認為「日本正階段性解除在外出自肅方面的請求，來客數出現恢復傾向，消費心理正確實的回溫當中。」

但是在企業動向及僱用相關方面，也出現了引人留意的嚴苛意見。有關東地區北部的一般機械器具製造業者認為，肺炎疫情造成了全球性的需求低迷，「提供給汽車業的量產生產線正處於全面停工狀態。」

也有北海道知名觀光景點的業者認為「景氣在目前停業的當下已經觸底，期盼今後可逐漸回到以往日常。」也有日本東北地方的便利商店業者表示「目前在跨縣往來減少的情況下，要出現恢復是相當困難。」另有日本九州的精密機械器具的製造業者表示「在新冠肺炎影響下，客戶已提出減產的生產調整要求。」