睽違近一年 中國5月汽車銷量終現成長

中國全國乘用車市場訊息聯席會 (乘聯會) 週一 (8 日) 公布最新數據，疫情緩解帶動車市回升，5 月乘用車零售銷量為 164 萬輛，年增 1.9%，為近 1 年來首度正成長。

根據乘聯會統計數據，5 月乘用車市場零售量達 160.9 萬輛，年增 1.9%，月增 12.3%，汽車銷量為近一年來首度出現正增長，月增幅走強則體現出隨著疫情緩和，中國政府在復工復產等政策上引導市場恢復狀況良好。

2020 年 5 月，中國乘用車銷售量睽違近一年出現增長 (圖：Bloomberg)

受到春節偏早和疫情雙重因素影響，2020 年 1 月至 5 月的全國乘用車市場累計零售 605.1 萬輛，年減 26%，累計銷量較去年同期減少 216 萬輛。

(圖：中國乘聯會)

除了國內經濟放緩、美中貿易緊張局勢和嚴厲排放標準對需求形成壓力，疫情更加劇銷售低迷，為了吸引消費者重回市場，中國政府新增許多刺激措施包含退稅等，至於在疫情爆發期間被迫停止營運的汽車製造商也準備祭出大筆折扣。

乘聯會報告指出，隨著疫情緩解及各地陸續復工復課，加上消費政策逐步啟動，將大幅改善疫情後的消費者信心。

展望未來，隨著海外供應鏈在 5 月逐步重啟，加上 6 月較去年同期多 2 個工作日，有利汽車生產和銷售持續回升，在車展陸續啟動和消費政策持續推進下，乘聯會預計，6 月車市將打破往年淡季市場規律，持續恢復增長。