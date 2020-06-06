〈分析〉「地攤經濟」真能拯救中國的後疫情時代嗎？

中國國務院總理李克強 6 月 1 日在山東煙台考察時，強調地攤經濟、小店經濟是保障就業的重要來源，是中國的生機。在此話一出後，中國各地政府紛紛出現刺激「地攤經濟」的政策，股市資金也圍繞在「地攤經濟」概念中，一時間「地攤經濟」立即成為中國保就業的顯學。

連中國三大新經濟代言人 BAT (百度、阿里巴巴、騰訊) 也趕搭「地攤經濟」列車，其中，百度地圖為地攤聚集區開闢地點資訊，大幅簡化上傳地攤聚集區位置、圖片等資訊內容流程，使大眾更方便查詢地攤點位。

阿里巴巴旗下批發平台 1688 網站則推出「地攤批發專區」，並提供逾人民幣 700 億元無息賒購，為超過 3000 萬名攤商提供進貨等服務。

騰訊的微信支付則向逾 5000 萬小微商家公布「全國小店煙火計劃」，在線下與線上一體化、福利補貼、商家教育指南、經營保障方面，提供四大全新數位化政策，以幫助小微商家。

後續還有蘇寧、京東也推出相關政策，在推廣「地攤經濟」層面貢獻一份力量。

今年「地攤經濟」一詞開枝散葉最早出現在中國人大會後的記者會中，當時李克強就提到中國西部有個城市在制度的規範之下設置約 3.6 萬流動攤位，一瞬間創造出 10 萬人就業，這也為「地攤經濟」創造一個起始點。

「地攤經濟」救失業

受到新冠肺炎疫情影響，今年以來中國失業率明顯上升，2 月～4 月份的城鎮調查失業率基本上維持在 6% 左右，來到近幾年的高點，反映出中國就業市場嚴峻。

資料來源: wind

而「地攤經濟」在中國經濟陷入困境時常被用來當作刺激就業的另類作法。早在 2007 年與 2017 年 9 月時，中國就曾經放鬆過地攤的管制。而在放鬆之後，確實失業人數有所改善，但社會零售數據則沒有明顯提升，意味著「地攤經濟」最多只能保就業，維持最基本生活開銷及社會秩序，並不能帶動經濟成長。

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「地攤經濟」造就短線炒股瘋

如果從股市角度來看，在「地攤經濟」發酵時，消費與食品飲料類股走勢相對強勁，投資報酬率也較高。無論是在 2007 年 3 月後或是在 2017 年 9 月後，報酬率均來到相對的高點。因此在中國經濟相對疲軟時期，在政策上對地攤放鬆管制是能帶起一波短線上的漲幅。

資料來源: wind

但要留意的事，這類漲幅並不持久，多屬於短期投機性質，並不適合追求中長期穩健報酬的投資人。

「地攤經濟」非解藥

就如同「地攤經濟」在股市中漲跌一樣，在對經濟發展方向而言，「地攤經濟」也屬於救急的政策，是力求在極短時間內先穩定就業市場，等到整體大環境慢慢轉佳後，「地攤經濟」將退場。

因為「地攤經濟」沒有進入門檻，所以各攤商為賺取微薄利潤激烈競爭，同時「地攤經濟」不具技術性，對於整體經濟的「質」無法帶來重大的提升，若過度推廣還可能傷害未來經濟根基。

即便「地攤經濟」能夠成為防止中國失業大幅提升的最後一道防線，但它給民眾和社會帶來的好處也不應該被過度擴大。正確的產業發展政策引導人才與資金投入才是經濟長遠發展之道。