卜蜂續溝通花蓮養雞場投資案 董座：全年營運審慎樂觀

卜蜂 (1215-TW) 擬在台灣東部花蓮興建種雞及蛋雞養雞場，引起當地居民反對，原本初審通過的建案也遭官方暫緩，卜蜂也暫停花蓮建廠計劃，董事長鄭武樾今 (8) 日出面指出，由於飼料運送到東部的成本提高，到花蓮投資養雞場不一定有獲利，卜蜂仍將針對此投資案全力與當地溝通。

鄭武樾也指出，4 月以後卜蜂獲利走勢上揚，目前國際大宗物資價格在低檔震盪，全台豬、雞價平穩向上，全年卜蜂營運走勢「審慎樂觀」，本業有機會超越去年。

鄭武樾強調，卜蜂擬在花蓮進行的投資，一切依照流程申請，花蓮的種雞場、蛋雞場，只養 2.5 萬隻雞，沒有廢水，雞糞也妥善處理，但這些重點都沒有機會與當地民眾溝通，因此決定喊停，如果卜蜂採取不建場決策，土地上不會有損失，未來也可以處分，同時也另外在另覓土地持續進行投資。

就卜蜂營運走勢而言，卜蜂第一季獲利不如去年同期，營收 52.41 億元，季減 6.38%、年增 4.09%，毛利率與營益率分別創 7 季與 19 季低，稅後純益 2.34 億元，年減 3.3%、季減 55%，每股純益 0.87 元。鄭武樾表示，度過第一季的營運谷底後，對 2020 年全年營運的看法審慎樂觀。

鄭武樾強調，新冠肺炎疫情導致消費習慣改變，民眾在家時間拉長，需要即時加熱即食的食品，卜蜂大膽改變行銷通路並趨多元化，在產品組合上，即食食品的熱銷也反映在近期營收表現上。