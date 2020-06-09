需求跟不上油價上漲 「裂解價差」萎縮煉油商苦

OPEC 及其盟國週六 (6 日) 同意，延長減產協議至 7 月底，以持續平衡全球原油市場，根據新的協議，7 月將繼續減產每日 960 萬桶。

此外，受惠於各國經濟重啟，預期全球石油需求量將逐漸回溫，再加上 OPEC+ 的石油減產協議，促使油價自 5 月份以來呈現上漲趨勢。

但是，原油價格的上升卻對煉油公司的利潤造成衝擊，導致裂解價差 (Crack spread) 呈現萎縮局面，雖然石油減產促使油價上漲，但石油需求量復甦的速度卻不如預期來得快，造成煉油商成本上升的幅度大於銷售價格的增長幅度，進而導致利潤遭到壓縮。

據《路透社》引用 Refinitiv 數據，美國石油提煉產品的裂解價差於上週僅達 9 美元，遠低於去年同期的 21 美元。歐洲柴油價格的利潤亦於上週跌至每桶 2.90 美元，創下歷史低點。

除此之外，繼 OPEC + 延長減產協議後，沙烏地阿拉伯國家石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 隨後宣佈，上調對全球所有地區市場的 7 月份原油價格。對於輸往亞洲客戶的官方售價，於 7 月份時每桶將調升 5 至 7 美元。

ING 策略師 Warren Patterson 表示，此舉將進一步侵蝕煉油公司的利潤。Emirates NBD 銀行分析師 Edward Bell 亦表示，若全球石油需求量未能如預期擴大，則煉油公司利潤微薄的問題亦無法獲得改善，預期將導致煉油商被迫降低原油購買量，進而拖累石油價格的走勢。

儘管在經濟重啟後，石油需求量逐漸回溫，但仍遠低於新冠疫情爆發前的水平，且各地的石油庫存量仍相當高。