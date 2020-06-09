El-Erian不敢押注美股持續大復甦 波克夏危機未出手Fisher批巴菲特「老了」

受投資者和首席經濟顧問廣泛關注的經濟學家 Mohamed El-Erian 3 月初準確料到新冠病毒驅動熊市，週一他表示不願意趁近期反彈漲勢買進。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，「對我個人而言，繼續押注在巨大反彈上，是一件不安的事，我不喜歡這樣做，但我尊重並欽佩能這樣做的人。」

美股連日上漲，道指上週五上漲 3.1%、週一續揚 1.7%，三大指數週一均收高，自 3 月 23 日的低點開始，道指和 Nasdaq 均上漲 48%，但道指仍較 2 月高點紀錄低了 8% 左右。

隨著美國各州進入重啟經濟階段，華爾街繼續深信經濟復甦，紐約市週一進入該州重新開放計畫的第一階段，有更多企業可以恢復營運，包括建築業、製造業和街邊提貨的零售業。

62 歲的 El-Erian 表示，是否要趁市場走高而買進，取決於每個投資者面臨的一些因素與他們的風險忍受度。「“我必須強調，這是一個非常個人的選擇。你還想要怎樣的曝險方式？你結構上是否對市場曝險？你該不該在技術上對市場曝險？」

在 Fed 大規模貨幣刺激措施下 (包括開放式資產收購和貼近 0 的利率)，資金持續流入股市。Fed 將於週二起召開為期 2 日的 6 月會議。

El-Erian 表示，「這說法在股市中一直是雙贏的，就是看遍所有不好的數據，然後押注大規模復甦，這一定可以獲勝。而且因為 Fed 一直提供支撐，所以你可以獲勝。這說法已經深植人心，除非有巨大衝擊否則不會撼動此說法。」

巴菲特不出手 Fisher 批：老了

不願意押注後疫情大反彈的還有股神巴菲特，但資金經理人 Ken Fisher 卻批評，巴菲特之所以在新冠危機中靜觀其變，是因為「年紀到了」。

Fisher 受訪時表示，89 歲的巴菲特就像其他著名的投資者一樣，隨著年齡的增長變得更加謹慎。

「包括我父親在內，這些偉大投資者事實上到了一定年紀就沒優勢了，我不是暗示巴菲特先生已經失去優勢，但歷史上與他同齡的投資者，面臨危機時都相較靜態，他們在危機中都變得無作為，我覺得巴菲特先生就是這樣，他因為年紀而正邁向相較無作為的階段。」

巴菲特旗下的波克夏公司 (erkshire Hathaway) (BRK.A-US) 在新冠疫情讓市場動盪的今年沒有進行任何重大投資，他僅拋售所有航空產業持股，但該產業是他先前說過他永遠不會擁有的股票。

上一回經濟衰退期間，波克夏大筆押注高盛 (GS-US) 和 奇異 (GE-US)。

現年 69 歲的 Fisher 是著名投資家以及《非常潛力股 (Common Stocks and Uncommon Profits)》作者 Philip Fisher 之子。

去年 Fisher 因在一場會議上對女性發表不入流的評論，導致數十億美元自其管理的 Fisher Investments 基金中撤資。