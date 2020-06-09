〈紐約匯市〉風險情緒回升 美元走軟 澳幣紐幣雙漲

上週五的非農就業報告為市場注入一劑強心針，投資人認為經濟即將從新冠疫情的重擊中恢復，週一 (8 日) 美元因為風險情緒回升而小幅下跌，商品貨幣全線上漲。

衡量美元兌其他 6 種主要貨幣的美元指數週五下跌 0.24%，至 96.685，較上月下跌近 3%；美元兌日圓下跌 0.1%，至 109.48 日圓。

美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)

週五 (5 日) 美國 5 月份非農就業報告，報 250.9 萬人，繼 4 月份減少 2050 萬人後大幅反彈，意外優於市場預期，此外，5 月份失業率從 4 月份的 14.7% 降至 13.3%，遠優於市場預期的 19.5%，顯示就業市場有明顯好轉。

風險情緒有所增強，避險日圓兌美元走揚，扭轉過去幾天的跌勢，受益於市場對經濟復甦的期望水漲船高。

加拿大外匯銀行策略主管 Erik Bregar 表示：「自 5 月最後一週以來，市場的消極情緒一直在消退，尤其是關於美中局勢的負面擔憂。」

澳幣、紐幣和加幣等大宗商品貨幣週一全線上漲；紐西蘭國內的新冠疫情大幅放緩，成為最早解除疫情管制措施的國家之一，紐幣聞訊一度攀升至四個月來的最高點。

週一紐幣兌美元上漲 0.8%，至 0.6560 美元，稍早觸及 1 月底以來的最高水平 0.6564 美元；澳幣兌美元上漲 0.7% 至 0.7017 美元，加幣兌美元也上漲 0.4% 至 1.3366 加元。

紐西蘭總理 Jacinda Ardern 週一 (8 日) 宣布，由於全國已經 17 天沒有新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例，將自明日起，取消幾乎國內所有針對疫情防控的管制措施，但仍保持邊界封閉。

不過，隨著美國和世界各地的經濟重新開放，人們對複甦的方向也存有疑慮。

華盛頓 Tempus Inc 外匯交易員 Juan Perez 表示，「英國計劃著經濟重新開放，但英國脫歐卻是令人擔憂的問題之一。」

他補充說：「一旦匯市瞭解到英國脫歐的問題尚待解決，歐元的主要反彈漲勢將承壓，歐洲會與英國建立何種夥伴關係，將再次成為市場焦點。」

英鎊週一持續走高，英鎊兌美元上漲 0.2%，至 1.2685，自 3 月初以來首次攀升至 1.27 上方。

不過，週五的第四輪英歐貿易談判並沒有重大突破，市場認為英鎊可能難以進一步獲利。

丹斯克銀行分析師在研究報告中表示：「我們仍然認為，雙方要達成協議為時過早，因此我們希望投資人盡快對無協議脫歐的風險溢價進行重新定價。」

週一歐元兌美元走高，儘管最新數據顯示，德國 4 月份工業生產暴跌 17.9%，創下歷史新高，主要因為疫情迫使歐洲最大經濟體的工廠和商店關閉，製造業產量減縮。

歐元最新上漲 0.2%，報 1.1292 美元；上週歐洲央行宣布擴大刺激計劃後，歐元兌美元達到三個月高點 1.1384。

歐洲央行週四宣布將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，高於經濟學家普遍預期的 5000 億歐元，使疫情 QE 總額高達 1.35 兆歐元，並將該計劃延長至 2021 年中。

投資者如今靜待聯準會 (Fed) 本週的 6 月利率會議，市場預期，Fed 將維持利率走廊在 0.0% 至 0.25% 區間不變，繼續將利率維持在歷史低檔水平，且預期將維持無限 QE 購債計劃不變。

截至週二 (9 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 96.685。-0.24%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1292 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2724 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7017 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3384 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.38 日圓。