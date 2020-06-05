〈紐約匯市〉歐洲央行加碼QE 歐元躍升至12週高點 美元續跌

歐洲央行週四 (4 日) 宣布再加碼財政刺激措施，歐元跳升至 12 週高點，使得美元持續疲軟，加上全球經濟復甦的樂觀消息，市場風險情緒有所改善，過去兩週來美元一路走跌。

週四 (4 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.52%，至 96.757。由於美中緊張局勢加劇，美元一度在歐股早盤時段吸引避險買盤，美元指數自 3 月份衝上高點後，如今已下跌約 5%。

歐洲央行 (ECB) 召開 6 月份利率會議前夕，美元兌歐元漲幅遭到抑制。

自上個月中國批准港澳國安法後，美中關係持續惡化，美國政府更是在一夜之間宣布暫停中國航空公司飛往美國的航班，以回應中國政府禁止美航空公司復飛中國，命令將於 6 月 16 日起生效。

美股週四走低，未見上漲動力，市場靜待週五的就業報告，美國勞工部週四公布最新初請失業金人數，報 187.7 萬人，較前值 212.3 萬人下降，但仍高於市場預估的 180 萬人。

此外，當週續領失業金人數則攀升至近 2150 萬，顯示在經濟重啟之後，美國就業市場的壓力雖已稍獲紓緩，但改善的速度仍不如市場預期來得樂觀。

ECB 週四宣布將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，高於經濟學家普遍預期的 5000 億歐元，使疫情 QE 總額高達 1.35 兆歐元，同時宣布維持三大主要利率不變，維持當前低利率直到通膨前景接近央行設立目標水平。

瑞穗證分析師山本雅史 (Masafumi Yamamoto) 表示：「我懷疑市場早已預測央行會為 PEPP 再追加約 5000 億歐元，我認為短期內這數值存在修正風險。」

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

加上歐盟提出的疫情復甦基金，提振市場對歐元區財政一體化的希望，週四歐元兌美元強漲 0.92%，暫報 1.1335，自 3 月中旬以來，歐元首次突破 1.12 水平。

歐盟於日前宣佈將推出規模達 7500 億歐元的經濟刺激計劃。其中，5000 億歐元將以現金形式發放，剩下的 2500 億歐元則將以貸款形式提供。

其他幣值方面，美元兌日圓上漲 0.25% 至 109.17；澳幣兌美元上漲 0.37% 至 0.6944 美元，此前該匯價曾一度創下 1 月 3 日以來的最高水平。

英鎊兌美元上漲 0.16% 至 1.2591，稍早觸及 4 月 30 日以來最高的 1.2633 美元。

週四港幣兌美元匯率自 5 月 21 日以來首次升至 7.75 美元，是其交易區間的強端。

截至週五 (5 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.757。-0.52%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1335 美元。+0.92%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2591 美元。+0.16%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6944 美元。+0.37%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3495 加幣。+0.01%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.17 日圓。+0.25%