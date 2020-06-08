澳幣自低點強漲27% 空頭們正如坐針氈

《彭博社》報導，隨著近日美元指數的走低、中國擴大經季刺激，雙雙帶動澳幣強彈，澳幣兌美元已自 3 月中旬的 18 年來低點上漲了 27%，而這正對放空澳幣的機構投資人來說，感到如坐針氈。

多數機構投資者原先預期，澳洲經濟放緩將削減澳幣上漲的可能，但目前情況似乎不如預期，此外，美中貿易緊張也並沒有減弱澳幣的實力。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 6 月 2 日，對沖基金持有的空單持倉超過 15400 口，創下兩個月來的新高水平。

不過，技術面可能能為機構投資者提供些許安慰，因為澳幣在上週未能突破最初的阻力線 12 月的高點 0.7032，且根據慢速隨機指標 Slow Stochastics

顯示，澳幣目前正處於超買區，暗示進一步的上漲空間可能有限。

澳幣在上週未能突破 12 月高點 0.7032(圖片：彭博社)

SEB 新加坡亞洲策略主管 Eugenia Fabon Victorino 表示：「在短期內，澳幣將繼續得到支撐，因為市場持續關注利多的消息，澳幣兌美元可能會突破 0.70。此外，澳洲央行表明目前不考慮實行負利率，也為澳幣的任何向下修正提供了堅定的支撐。」

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