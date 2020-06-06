〈美股盤後〉驚喜！非農報告引爆買盤 道瓊飆逾800點

週五 (5 日) 非農就業報告遠優於市場預期，經濟復甦腳步可能更快的利多背景下，美股四大指數漲勢如虹。

OPEC+ 將在週六開會討論減產延期，能源股隨油價大漲，蘋果衝至歷史新高，道瓊狂飆逾 800 點，那指創收盤歷史次高。

金融、工業、交通運輸和小型股本週取得不錯的表現，本週漲幅皆超過 8%。道瓊本週上漲 6.8%、標普週漲 4.9%、那指週漲 3.4%。

美國勞工部週五公布最新就業數據，美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升，新增 250.9 萬人，失業率也自 4 月前的 14.7 % 降至 13.3%。

儘管以歷史標準衡量，13.3% 失業率仍高得令人震驚，川普政府正考慮推出 1 兆美元的新一輪經濟刺激計畫。

美中衝突似乎有所緩解，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四 (4 日) 表示，即便在新冠疫情大流行的背景之下，北京政府仍對於「第一階段協議」的履約表現相當出色。

繼中國政府放寬外國航空公司禁令後，美國運輸部週五宣布撤回此前對中國祭出的禁飛令，允許中國航空公司航班在有限制的基礎上往返美國。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 675 萬例，死亡數突破 39.3 萬例。

美國迄今累計確診數超過 188 萬，死亡人數至少 10.8 萬，隨著美國抗議活動升級，美國 17 個州新增確診數再度攀升。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 829.16 點，或 3.15%，收 27,110.98 點。

標普 500 指數上漲 81.58 點，或 2.62%，收 3,193.93 點。

那斯達克指數上漲 198.27 點，或 2.06%，收 9,814.08 點。

費城半導體指數上漲 50.29 點，或 2.57%，收 2,003.76 點。

標普所有板塊一片春意送暖，能源 (+7.46%)、金融 (+3.87%) 和工業 (+3.71%) 板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎連袂收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.91%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.85%；臉書 (FB-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.34%。

道瓊連續三日以波音領漲 (11.46%)；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 8.11%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.71%；旅行家 (TRV-US) 上漲 5.39%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 4.78%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 4.50%；高盛 (GS-US) 上漲 1.44%。

費半成份股全面攀高。安森美 (ON-US) 上漲 6.22%；美光 (MU-US) 上漲 4.88%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.18%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.92%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.75%；AMD (AMD-US) 上漲 0.89%。

台股 ADR 漲勢勢不可擋。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.46%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

焦點個股消息

華爾街一些分析師對蘋果防禦新冠危機的能力感到樂觀，看好蘋果未來的發展前景，週五蘋果完全收復新冠疫情失地，股價一舉衝上歷史新高，漲逾 2.85% 至每股 331.50 美元，市值達 1.44 兆美元，穩坐市值王寶座。

蘋果公司的主要供應商博通 (Broadcom Inc.) (AVGO-US) 法說曝玄機，暗示 2020 年蘋果最新 iPhone 12 將延後一季推出，博通週五股價上漲 2.65%。

隨著夏季航班增加，航空股漲聲響起，美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 分別上漲 11.18% 和 8.45%。

企業通訊軟體 Slack (WORK-US) 利多出盡收跌 14.04%，該公司周五宣布和亞馬遜 (AMZN-US) 簽訂數年合約，亞馬遜全數員工將採用 Slack 平台，Slack 於週四 (4 日) 盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，營收成長 50%，且付費用戶數增加 12000 名，是公司成立以來最佳成績。

經濟數據

美國 5 月失業率報 13.3%，預估 19.5%，前值 14.7%

美國 5 月非農就業人數變化 (萬人) 報 250.9，預估 - 800，前值 - 2050

美國 5 月平均每小時薪資年增率報報 6.7%，預估 8.9%，前值 7.9%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報報 - 1.0%，預估 1.0%，前值 4.7%

美國 5 月勞動參與率報 60.8%，前值 60.2%

美國 5 月平均每週工時 (小時) 報 34.7，預估 34.3，前值 34.2

美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

盤點本週重啟經濟讓美股如火如荼走揚，特別是周五非農就業報告更提振華爾街信心，美股四大指數周五全面收紅，華爾街分析師展望未來一周，預料聯準會 (Fed) 會議推動下，標普今年有望轉為正值。

投行 Jefferies 於一份報告中表示，大多數就業成長來自 3 月和 4 月經歷最大跌幅產業，包括休閒旅遊、服務、零售和建築等 。這完全與 4 月下旬 / 5 月初開始的經濟重啟保持一致的步調。

高盛前首席經濟學家、現任英國智庫的 Jim O'Neill 表示，V 型經濟復甦仍是完全可能的，要記住這在 1 月份是市場普遍共識， 我們將看到 V 型股市和經濟復甦。

Leuthold Group 首席投資策略師 James Paulsen 表示：「我認為重啟經濟會是下週主題，而且還會持續一個月。」

James Paulsen 稱，隨著周期性股、小型股表現出色，信貸利差出現，然後信用利差、美債殖利率走揚，金融市場的各方各面都在預示著相同樂觀的結果。