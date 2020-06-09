斐濟最紅「海中央酒吧」 藍色大海上超美浮島

文｜游琁如 攝影｜葉琳喬

要說世界上最美的海洋，我私心認為是南太平洋的海無處可比。斐濟的海中央，有個紅遍世界的「海中酒吧」，浮於海中似礁似船，空拍起來的場景美到如同天堂。

無動力的海上酒吧「Cloud 9 Fiji」，是礁岩之上的浮島，也是造訪斐濟遊客必去的地方。

漂浮在海上的「Cloud 9 Fiji」，座落在斐濟 Mamanuca 群島的礁岩之上，是全球唯一的海中酒吧。酒吧周圍無島也無建築，淺如寶石般的大海包裹住酒吧，無死角的美，讓這座酒吧成為旅客來到斐濟的必訪景點。

酒吧座位可坐可躺，也能輕鬆曬日光浴。

酒吧唯一缺點就是人太多，有點擠，建議下午場來訪較悠閒。

一日分為上下午兩個場次，距離 Denarau 碼頭搭船約 45 分鐘，便能抵達這座建立在海中的浮島酒吧。從交通船上看酒吧，其底部以繩索牽引礁石固定，緩慢倚浪搖晃，Cloud 9 Fiji 以百分之百的太陽能維持船上電力供應，為保持海洋環境，所有廢棄物皆運回岸上處理，最近也因通過海上零廢物排放檢測，成為在地 Mamanuca 環境協會的成員。

海中酒吧聽起來熱鬧歡騰，然而來到海島斐濟，看海放空已是最奢侈的解放。我點了船上著名的窯烤披薩和調酒，躺在酒吧上曬太陽，隨後下海游泳。看著其他旅客從酒吧平台上歡愉跳水，在碧藍色的海中央掀起一波水花，陽光炙熱，海水溫暖，來到斐濟過生活，必須與海相伴。

海中央有各種調酒和飲料可以現場點。