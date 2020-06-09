受新冠疫情衝擊 南韓前百大企業第一季海外銷售下跌10%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，並嚴重衝擊國際貿易市場需求。據南韓全國經濟人聯合會 (FKI) 在週二 (9 日) 發布的報告顯示，受到疫情的影響，南韓排名前 100 強的企業在 1 月至 3 月期間第一季的海外營收較上一季下跌 10%。

報告中指出，以銷售額來排名的南韓前 100 強企業的海外合併銷售總額從第四季的 190.17 兆韓元下跌至今年第一季的 170.42 兆韓元，季減 10%。

FKI 表示，包括三星電子、LG 電子、SK 海力士、現代汽車和現代摩比斯等企業，受到疫情的打擊最為嚴重。

FKI 預測，由於疫情問題持續蔓延，進而使得美國、歐洲和中國的市場需求下跌，南韓前百強企業的銷售預期將在第二季再度下跌 10%。

據南韓央行先前的統計數據顯示，4 月份南韓的出口量年減 12.6%，出口額則下跌 22.8%，皆創下自 2009 年 1 月以來的最大跌幅。

儘管受到疫情影響，南韓 2 月份和 3 月份的出口量均出現增長，不過在 4 月份出現跌幅。南韓央行表示，隨著全球主要經濟體持續進行防疫封鎖，各國進口需求下跌，南韓出口也隨之下滑。

南韓所有主要出口商品均出現兩位數下降，半導體出口下跌了 17.8%，無線電信設備下跌了 35.9%，石化產品下跌了 75.6%，汽車下跌了 80.4%。僅船舶的出口年增長 55%。

早前國際貨幣基金組織 (IMF) 曾預測，南韓經濟今年預期將萎縮 1.2%，將是自 1930 年大蕭條以來最糟糕的一年。