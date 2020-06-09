歐元區第一季GDP優於預期 但仍創下史上最大跌幅

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，儘管產出因防疫封鎖有所下跌，但歐元區經濟在今年第一季的跌幅，仍優於先前歐盟官方預期。

歐盟統計局 (Eurostat) 週二 (9 日) 公布 2020 年第一季，歐元區 GDP 季減 3.6%，優於歐盟統計局原先預期的季減 3.8%；年率方面則報年減 3.1%，也優於先前官方估計的年減 3.2%，不過，下跌幅度仍然是自 1995 年開始記錄以來的最大跌幅。

歐元區 GDP(圖片：actionforex)

疫情導致的需求萎縮使得政府支出下降，家庭購買、投資和出口也下跌。產量下跌最大的部門是貿易、運輸、住宿和食品以及藝術和娛樂。

在整個歐元區內，只有愛爾蘭在此期間的 GDP 有所增長，該國 GDP 上漲 1.2%，歐盟所有其他成員國的 GDP 均呈現下跌，其中法國和義大利均下跌 5.3%，跌幅最大，而西班牙和斯洛伐克均下跌 5.2%。

經濟學家預計，今年第二季歐元區經濟萎縮恐將更加劇烈，因為在 3 月中旬各國位遏制疫情蔓延所實行的封鎖措施，一直持續到 5 月中旬，在 6 月上旬仍有部分限制措施尚未解除，因此第二季歐元區 GDP 的跌幅甚至可能超越第一季。