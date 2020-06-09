〈台積電股東會〉談華為出口禁令 劉德音：還在法規解釋階段

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，會後受訪被問及華為出口禁令，是否會送出申請許可，董事長劉德音表示，目前還在法規解釋階段，尚不確定是否會送出申請許可。

對於美國政府緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨前，須先取得出口許可，對於大國間角力帶來的限制，劉德音在股東會回應股東提問時表示，會找出方法，一一化解限制。

劉德音說明，台積電優勢在於是「Everyone’s foundry.(大家的晶圓代工廠)」，擁有市場技術領先地位，而沒有半導體，就無法做智慧型手機；所謂的化解限制，就是其他手機廠商採用台積電製程生產晶片，在手機廠市占率此消彼長下，等待限制所帶來的市場改變，再取得平衡。

雖然美國政府加大限縮華為，但也提供 120 天緩衝期，劉德音表示，美國政府的限制是針對所有華為供應商，晶圓代工廠除台積電，也包括三星，供應鏈很複雜，目前還在法規解釋階段。

劉德音並說，還不確定是否會送出申請許可，仍在觀察法規執行程度，評估申請後取得許可的機會，是很有希望、希望不大或根本沒有希望，現在還沒到申請許可的階段。