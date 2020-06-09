商辦躍市場主流 皇翔台汽北站案將全部只租不售

上市建商皇翔 (2545-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長廖年吉指出，飯店業景氣下滑，目前市場主流是商辦為主，因此台汽北站飯店案將全部更動為辦公大樓，預計 2022 年完工，未來將朝只租不售方向規劃。

皇翔台汽北站預定興建大樓的樓地板面積達 1.7 萬坪，廖年吉強調，現在正與萬豪酒店討論解約事宜，解約不會有賠償情況發生。

廖年吉指出，今年全球整體大環境景氣，受新冠狀肺炎疫情影響，惟目前央行調降利率及受惠國內房地產市場台商回台，可讓部分自住客及換屋族群陸續回籠。

皇翔今年持續銷售皇翔 PARK、皇翔紫鼎、皇翔御花園、皇翔中山捷二商辦及其他個案，依目前市場銷售狀況判斷，估今年可銷售皇翔 PARK200 戶、皇翔紫鼎 15 戶、皇翔御花園 30 戶、皇翔中山捷二商辦 6 戶及其他個案餘屋 20 戶。今年推出的新案為皇翔 PARK 及皇翔中山捷二商辦。

皇翔今年推總銷 23 億元的皇翔中山捷二商辦，為 4 層共六戶商辦空間，每戶約 400 多坪，皇翔主管透露，現在有人在看，客戶包括證券、餐飲及醫美都有，相信會陸續成交。皇翔目前在新北市土城還有 2000 坪左右的工業用地，未來希望能替業者量身訂做並規劃興建。