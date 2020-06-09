疫情衝擊 美國今年恐2.5萬間零售店永久關閉

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對實體零售業帶來嚴重衝擊，據零售科技數據公司 Coresight Research 的數據顯示，美國今年恐怕將有多達 25000 間美國商店永久關閉，打破 2019 年 9800 多間商店永久關門的歷史紀錄。

為應對疫情蔓延，故美國政府實行封城、封州措施，也使得美國實體零售業在 3 月中旬陷入一片黑暗，儘管各州如今已經逐步開始放寬限制，許多商店仍關門或僅提供有限的服務。截至 6 月 5 日，已經計劃永久關閉的零售商店約有 4,000 間，其中包括 J.C. Penney、Victoria's Secret 等數百家品牌。

Coresight Research 預期，美國在 2020 年可能有 2 萬至 2.5 萬間實體商店永久關閉，高於 3 月份時該機構所預估的 15,000 間商店。此外，該機構也預計大多數關閉將發生在購物中心，而百貨商店和​​服裝店預計將遭受最大的打擊。

Coresight Research 執行長 Deborah Weinswig 在報告中表示：「如果購物中心主要的租戶關閉商店的話，其他租戶可能也會效仿。因此，百貨商場中的百貨商和大型服裝連鎖店倒閉都可能將產生連鎖反應，給商場帶來等多的壞消息。」

除了商店的關閉，Coresight Research 也預計，隨著零售商的負債持續增加，恐怕也將面臨破產。今年已經有 15 家主要零售商提出了破產申請。

據先前美國商務部發布的數據顯示，美國 4 月份零售銷售額月減 16.4%，年減 21.6%，排除汽車、汽油和食品等項目後，4 月份核心零售銷售額月減 16.2%，年減 16%。