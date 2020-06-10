波音5月僅交付4架飛機 創60年新低

波音 (BA-US) 週二 (9 日) 公布最新數據，與今年 4 月相比，波音 5 月的飛機交付量持續惡化，不僅較去年大減近九成，也創下 60 年來單月最低水平，顯見疫情帶來的衝擊加劇了一年前 737 Max 停飛為波音帶來的危機。

波音週二 (9 日) 表示，5 月份僅交付 4 架飛機，低於 4 月份的 6 架，創下 60 年以來單月最低水平，與去年同期相比慘跌約 87%，其交付飛機包含 2 架 777 貨機、1 架美軍專用的 NG-based 飛機和 1 架 767 貨機，沒有任何客機。此外，客戶上月取消 18 架飛機訂單，包含 14 架 Max 機型。

波音公司上月底宣布其華盛頓倫頓市 (Renton) 產線已少量恢復 737 Max 客機的生產作業，預計將在第三季進行交付，不過由於疫情導致航空業面臨嚴重需求崩潰，許多航空公司已取消或者延後交付期限。

飛機租賃公司控制著全球四成的機隊，為波音 Max 機型的最大客戶之一。波音表示，5 月份訂單取消主要來自飛機租賃公司，其中有三 3 個訂單來自航空資本集團 (Aviation Capital Group)、1 個來自 CIT Aviation，4 個來自通用電氣旗下租賃部門，另外有 6 個來自身分不明的客戶。

不過，波音提供數據顯示，該公司上月未交付訂單已減少至 4744 架，為 2013 年以來最低水平，其中部分訂單為波音衡量公司財務以及客戶因素後取消。

隨著部分國家逐步解封，近期有跡象顯示，航空客運需求正緩慢回溫，這讓波音股價在過去 1 個月內上漲近 70%，但今年截至目前，波音股價仍下跌 30% 以上，截至台北時間週三 (10 日) 凌晨 0 時許，波音 (BA-US) 下跌 3.26%，暫報每股 222.82 美元。