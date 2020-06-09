彭博：蘋果Mac將採自家晶片 最快本月WWDC上宣布

據《彭博社》報導，有知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 準備在本月的年度全球開發者大會 (WWDC) 上宣布，Mac 電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾 (INTC-US) 的晶片。

知情人士指出，該公司將於 6 月 22 日當週舉行 WWDC，蘋果將於此次活動中揭露代號為 Kalamata 的計畫，讓外部開發人員於 2021 年推出新 Mac 之前有時間進行調整。消息人士表示，由於硬體過渡還需要幾個月的時間，因此宣布的時間也可能會改變。

新的處理器將採用蘋果設計 iPhone 和 iPad 晶片所使用的相同技術。但是，未來的 Mac 仍將運行 macOS 操作系統，而不是 iOS 軟體系統。蘋果將使用的是日本軟銀旗下的安謀 (Arm) 授權許可的技術。該體系結構與英特爾晶片不同，因此開發人員將需要時間來優化軟體。

這將是 Mac 推出 36 年以來，蘋果首次使用自家設計的處理器。在 1990 年代初期，蘋果從 Motorola 處理器轉向 PowerPC。在 2005 年的 WWDC 上，賈伯斯 (Steve Jobs) 宣布從 PowerPC 轉移到英特爾。

在目前的 PC 市場中，蘋果擁有約 10% 的市佔率，因此這一變化預期不會對英特爾的銷售造成太大影響。但是，此舉可能會促使其他 PC 製造商也轉向不同的選擇。包含微軟、三星電子和聯想都已經推出了基於安謀晶片的筆記型電腦。

知情人士表示，在蘋果內部，已經對採用安謀晶片的新 Mac 進行了測試，結果顯示，與英特爾晶片的版本相比，有了很大的改進，特別是在繪圖性能和人工智慧 (AI) 的應用程式方面。蘋果的處理器也比英特爾的處理器具有更高的能效，可能意味著未來 Mac 筆記型電腦將會更加輕薄。

對英特爾來說，面臨的競爭越來越激烈，該公司生產技術的領先地位持續下滑，且台積電 (2330-TW) 使用了更先進的製程技術，為許多英特爾競爭對手生產處理器。台積電將通過 5 奈米生產技術來構建新的 Mac 處理器，英特爾的競爭對手高通 (QCOM-US) 和 AMD (AMD-US) 也正通過台積電來生產晶片。

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