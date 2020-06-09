〈每日外資外匯觀點〉經濟復甦信心大振 暫時化解美元指數跌勢

美股 Nasdaq 指數週一 (8 日) 再創歷史新高，市場對經濟從疫情中復甦的信心增強；兩韓關係急轉直下，北韓宣布徹底切斷與南韓全面溝通管道，市場避險情緒升溫，週二亞洲盤交易時間，美元指數微升至 96.7698 附近震盪，市場關注本週聯準會將舉行為期兩天的利率決策會議。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券預期本周聯準會的 FOMC 會議基調將維持鴿派，繼續壓低實質利率，可能重新激起投資者對黃金的買盤。

摩根士丹利認為，本周聯準會利率決策會議將維目前的利率不變，同時會淡化維持利率在低水平多久的指引，且聯準會主席鮑爾將發表維持對經濟前景擔憂的談話。

摩根士丹利分析師表示，考量到近期美元已經走弱，再加上市場對聯準會基調略偏鴿派的預期，美元指數恐將進一步下跌。

最新的美國非農就業報告非常強勁，增強了投資者對經濟複甦的信心，已讓部分交易員放棄押注負利率，加上聯準會本周決議可能強化拒絕負利率的信號，預期也將讓美元獲得支撐。

丹斯克分析師預期歐元兌美元可能會出現持久性的漲勢，市場押注英國脫歐雙方達成最終妥協，向上挑戰 1.15 的壓力不大，但還是建議採取偏中性的策略方向。