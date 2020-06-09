全球搶反彈 跌深資產在哪？

原先受到疫情擔憂籠罩的投資市場，令許多投資人含淚殺出，沒想到，僅僅在短短不到三個月內，全球各地經濟恢復速度快於預期，甚至連疫情未見和緩的地區，也將逐步開放經濟活動進行，許多主要股市早已漲回今年以來的高點，市場資金目前也急切地找尋跌深且未大幅反彈的標的，期待可以搭上這波反彈潮，此篇文章就帶你一起找尋機會在哪裡。

1. 離高點還有多遠？

先前的股市反彈由美國大型股、科技股所引領，而還有許多地區和產業還未跟上漲幅。如果以每個區域、行業今年各自的高點來看，還未收復所有失地的選擇仍很多，其中離高點最遠的區域股市有拉丁美洲（-28.6%）、俄羅斯（-16.2%）、菲律賓（-15.6%）和印度（-15.3%）。以產業別來看，與景氣高度相關的能源（-25.0%）、金融（-15.3%）和房地產（-8.8%） 類股，則是分別離高點最遠的三大類股。債券方面，目前除了全球政府債券和投資等級債券以收復跌幅外，其餘債券都還未回到高點，其中歐洲高收益債券離高點距離最遠。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。指數採 MSCI 拉丁美洲、RTS 俄羅斯、菲律賓綜合股價指數、SENSEX 印度、香港恆生、羅素 2000、歐盟 STOXX50、伊斯坦堡全國 30、SET 泰國、越南、台灣證交所、中國上海證交所、Nikkei225 日股、KOSPI 南韓、標普 500、滬深 300 等指數，產業類股皆為 MSCI 全球各產業指數，債券指數為美銀美林各債券指數。

2. 以平均本益比來看：新興單一國家、南歐便宜

如果將目前各股市的本益比與過去十年的平均值相比，可以發現有許多國家顯得相當便宜。下表以各國目前本益比與平均值的差距做排序，義大利、葡萄牙、港股等股市都顯得便宜，成熟國家中，美國小型股相較過往也仍便宜，這次防疫有成的越南與台灣也是榜上有名。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。指數採 MSCI 拉丁美洲、RTS 俄羅斯、菲律賓綜合股價指數、SENSEX 印度、香港恆生、羅素 2000、歐盟 STOXX50、伊斯坦堡全國 30、SET 泰國、越南、台灣證交所、中國上海證交所、Nikkei225 日股、KOSPI 南韓、標普 500、滬深 300 等指數，產業類股皆為 MSCI 全球各產業指數，債券指數為美銀美林各債券指數。

以產業別來看，依舊與第一點的排名相似，以金融和能源的本益比相較顯得便宜。科技股、健康護理等引領這波漲幅的類股，則相對顯得較貴。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。指數採 MSCI 拉丁美洲、RTS 俄羅斯、菲律賓綜合股價指數、SENSEX 印度、羅素 2000、歐盟 STOXX50、伊斯坦堡全國 30、SET 泰國、越南、台灣證交所、Nikkei225 日股、KOSPI 南韓、標普 500 等指數。

3. 以後疫情趨勢來看：報復性消費概念股最會漲

這次受到疫情衝擊，許多娛樂、航空旅遊業以及奢侈品消費都受到大幅的影響，隨著各地經濟封鎖逐漸放寬，預期民眾將展開報復性消費，其實，在許多國家這個跡象早已浮現，雖然這些概念股可能不是最便宜的資產，但很有機會受惠於後疫情時代的消費動能所推動。鉅亨買基金推出的主題式組合基金消費趨勢家，便是掌握未來消費趨勢的策略投資，精選各類股中表現亮眼的代表基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

積極選落後的便宜標的，穩健選擇組合投資

進階的投資人可以選擇波動較高的股市作投資，例如能源類股、拉丁美洲或美國小型股市，這些股市高度仰賴經濟狀況，且變動幅度非常大，投資人須先評估自身能承受的風險。對於較為穩健的投資人可以選擇仍相對便宜但基本面仍佳的台股，或透過組合式投資消費趨勢家，來參與後疫情時代的投資。

鉅亨精選基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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