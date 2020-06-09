高盛疾呼：市場太樂觀 未來幾週油價可能回落

由於市場對於疫情過後油市需求將轉為復甦的樂觀看法，再加上 OPEC+ 的減產效應，雙雙推升國際油價在近期持續走高，不過，高盛 (Goldman Sachs) 表示，未來需求其實仍存不確定性，庫存也還有過剩問題，推測未來幾週油價可能回落。

高盛表示，由於經濟的不確定性以及令人生畏的庫存過剩，「煉油的利潤率暴跌至前所未有的低點，反映了原油價格高估以及需求復甦緩慢，我們因此在短期嫩看跌」。

高盛也預期，布蘭特原油價格在短期內將回落至每桶 35 美元，而布蘭特原油在週一 (8 日) 則收每桶 40.80 美元。

布蘭特原油日線走勢圖 圖片：investing.com

儘管預期價格回落，高盛仍將 2020 年布蘭特原油價格的預期從先前的每桶 35.60 美元上調至每桶 40.40 美元，理由是對各國對經濟重新開放持積極態度。同時，也預估今年 WTI 的價格將達到每桶 36 美元，高於先前的預估的 每桶 33.10 美元。

高盛表示：「這種油價的反彈是由宏觀風險背景願意冒險，和中國的政策引發的原油進口狂潮所推動的，但基本面正在轉為看跌。」

高盛分析師表示，由於需求預期可能過於樂觀，且不確定性仍在，石油市場正面臨著十億桶過量庫存正常化的巨大挑戰。

高盛在先前的報告中曾表示，由於商業活動減少和 OPEC+ 減產，原油產量將下降，再加上石油需求的部分恢復，將推動 2021 年油價走高。

高盛在研報內寫道：「由於活動的縮減、停產和 OPEC 及俄羅斯減產協議達成，石油產量開始迅速下降。在中國經濟復甦以及發達市場經濟體的運輸需求逐漸增加的帶動下，需求也將開始復甦。」