航空股報復性反彈 川普：巴菲特這輩子都做對就是錯賣了航空股

美國 5 月非農就業人口意外新增 251 萬人讓專家跌破眼鏡，道瓊指數週五 (5 日) 飆漲逾 800 點，美國總統川普週五 (5 日) 在白宮演說時樂得高呼這是「美國史上最大一次復甦」，但他話講到一半冷不防拿「股神」開刀，說巴菲特這一生都做對的事，就是前陣子出清對美國航空業的持股「賣錯了」。

川普說：「巴菲特不久前把航空股賣了。我對巴菲特充滿敬意，他這輩子都是正確的，但有時候像他們這種人也會犯錯。他們應該把航空股留下來，因為航空股最近漲翻了。」

巴菲特 5 月 2 日在波克夏股東大會中透露，波克夏已經認賠出清美國四大航空公司的持股。他當時說，新冠肺炎疫情改變了他對航空業的看法，他坦言自己犯了錯，這些投資陷入虧損，「航空業的世界已經改變」。

美國四大航空公司股票在這個禮拜悉數大漲，美國航空 (AAL-US) 週四表示夏日國內線班次將大幅增加，投資人看好旅遊需求能比原先預期更快復甦。美國航空股價本週累計飆 90%，聯合航空 (UAL-US) 暴漲逾 60%，達美航空 (DAL-US)、西南航空 (LUV-US) 分別彈升約 40% 和 25%。

川普在非農就業報告出爐後於白宮玫瑰花園發表演說。這份報告顯示，美國 5 月非農就業人口新增 251 萬人，遠優於市場預料的大減 800 多萬人；失業率從 4 月的 14.7% 下降到 13.3%，也遠勝濟學家預估的竄升至逼近 20%。

川普週五盛讚，這是「美國經濟史上最大一次復甦」。

川普在白宮玫瑰花園演說。(圖: AFP)

亮麗的就業數據、加上投資人樂觀看待經濟重啟激勵美股大漲，道瓊工業指數週五上漲 829 點或 3.15%，標普 500 指數上漲 2.5%，那斯達克綜合指數漲 2.1%，距離歷史高點不到 0.5%。航空股漲勢最凌厲，美國航空、聯合航空、達美航空分別上漲 21%、16.8% 和 10.4%。

儘管航空股強力反彈，但把時間拉長來看這筆投資不見得是同樣好光景，而且搭飛機的需求能否完全恢復到疫情爆發前的水準，也是一大未知數。

目前航空類股仍遠低於 2020 年初的價位，舉例來說，假如投資人在去年底買進聯合航空的股票，今年來慘賠 48%，而達美航空和美國航空的股票今年來也分別下挫 38% 和 29%。