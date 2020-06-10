標普下調日本主權債展望至「穩定」 維持信用評級不變

日本政府為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊，透過大舉發債以刺激經濟，並導致財政赤字攀升，國際信評機構標普 (S&P Global Ratings) 週二 (9 日) 下調日本主權債的展望，但將信用評級維持不變。

標普將日本主權債展望由「正向」調降為「穩定」，但維持長期公債及短期公債的信用評級不變，分別為 A+ 及 A-1。

為了對抗疫情的衝擊，日本政府實施了兩輪的經濟刺激方案，規模共達 2.2 兆美元，為了支應政府支出的擴大，本財政年度所新發行的公債規模，已高達 90 兆日圓 (約 8340 億美元)。

在疫情爆發之前，日本便已是在工業化國家當中，政府負債最高的國家之一，而為了減輕疫情影響所實施的刺激方案，更進一步對於日本的財政造成負擔。標普表示，預估本財政年度政府赤字規模將高達 GDP 的 16%。

標普預估，2021 年至 2023 年，日本政府的財政赤字將維持在高水位，而在疫情受到控制、經濟開始恢復成長之後，預期日本的財政體質將有望獲得明顯改善。

為了減輕因政府負債攀升所造成的影響，日本央行實施了大規模的資產購買計劃，且目前已持有超過 40% 的日本政府公債。

日本財務省於日前表示，目前政府最主要的任務，是透過擴大公共支出來刺激經濟，並協助企業及家庭渡過危機，且健全的財政體質亦需要經濟成長的支持。

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