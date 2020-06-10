高盛：Shops有望刺激廣告買氣！ 臉書盤中創新高

週二 (9 日) 高盛表示，臉書 (FB-US) 的 Facebook Shops 透過社群經營電商，有助於推動更多廣告銷售，該行將臉書目標價上調後，激勵其盤中股價創新高。

最新交易中，Facebook 股價上漲 3.14%，至 238.67 美元，日內高點觸及 239.77，刷新盤中股價記錄 ；同期標普 500 指數下跌 0.7%。

Facebook 股價 (圖片: GOOGLE)

高盛分析師 Heather Bellini 週二維持對臉書的「買入」評級，同時將其目標股價從每股 220 美元上調至 250 美元。

臉書於 5 月中旬推出 Facebook Shops 平台，能讓消費者在臉書、Instagram 或 WhatsApp 商店購物。這項新服務透過社群的力量，協助小型企業在臉書和 Instagram 上免費建立店面、刊登產品，讓許多賣家增加商品曝光度，藉此搶占更多電商市場份額。

Bellini 在報告中指出：「我們注意到臉書在小企業中佔有一席之地，因為臉書前 100 名廣告商貢獻的廣告收入不到其總收入的 20%；該公司平台上擁有 1.6 億家企業，而其中 800 萬是現有廣告商。」

Bellini 假設臉書 2019 年每個廣告客戶的平均收入為 9000 美元，則每增加 100 萬個廣告客戶，就能轉化為 90 億美元的額外收入。

她補充道，另一種假設是臉書目前這 800 萬廣告商在 Shops 平台的平均花費額外多出 1000 美元，則也能為臉書帶來 80 億美元的額外收入。

Bellini 認為，臉書若能結合 Facebook Shops 和 Facebook Checkout 服務，則有望共同推動其廣告銷售，並增加平台廣告商數量，兩項服務的電商潛力，促使她將臉書目標價提高。

Facebook Checkout 仍是臉書目前的測試計畫服務，企業需受邀加入後，才能透過 Checkout 服務在臉書 Shops 平台上完成交易。

Bellini 寫道，今年的 Covid-19 疫情迫使許多企業進行數位轉型，但與大型企業相比，小企業相對地缺乏資源，因此還在轉型過程中苦苦掙扎。

她補充道：「 Facebook Shops 讓小企業在臉書或 Instagram 網頁上刊登商品更加便利，客戶點選商品網址就能導引至產品訂購頁面，或在臉書的平台內下單。」

Bellini 認為，Facebook Shops 有潛力成為小企業「實質店面」的通路之一，因為小企業通常缺乏財務策略和時間，去制定因應的電商解決方案。