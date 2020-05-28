臉書搶攻電商市場 獲花旗調升目標價

臉書 (FB-US) 於上週宣佈推出 Facebook Shops，能讓消費者在 Facebook、Instagram 或 WhatsApp 商店購物。花旗週三 (27 日) 看好臉書最新電商發展，認為這將為臉書創造更多收益，上調其對臉書的目標價。

花旗分析師 Jason Bazinet 重申其對臉書的「買入」評級，並將其目標價調高 30 美元，至每股 275 美元。

Bazinet 寫道，Facebook Shops 將透過兩種方式為臉書產生營收；鑒於社群與電商已無縫結合，一來企業將有更多的動機在臉書上設置廣吿，長期來說，Shops 將有助臉書推動更多廣告銷售；二來臉書還能在消費者透過臉書結帳時收取 5% 費用。

Bazinet 指出，亞馬遜 (AMZN-US) 上的廣告數量大約是該平台商品總銷量的 4%。他寫道： 「這表明營銷業者在確信消費者即將購買商品後，會願意花費更多在廣告上」。

根據亞馬遜的的廣告營收率和 5% 費用，Bazinet 估計，如果臉書能在 2023 年前從全球電商獲得大約 2% 的營收，則 Facebook Shops 有望帶動臉書淨利增加約 70 億美元。

自從推出全新電商產品 Facebook Shops 後，臉書股價水漲船高，漲幅反映出分析師預期 Shops 服務將為 2021 年臉書的 EPS 帶來 的 70% 增幅。

Bazinet 總結：「如果我們的預測是準確的， Shops 成功後，臉書股價仍有升值空間。」他補充，該公司將從以下兩點受益：

持續增長的電子商務

消費者愈來愈傾向透過社群媒體 App 購物

臉書週三下跌 1.32% 至 229.14 美元，而標普 500 同期 上漲 0.4%。