〈美股盤後〉蘋果亞馬遜創新高 那斯達克盤中突破1萬點 道瓊連六漲止步

科技股領軍，帶領那斯達克綜合指數週二 (9 日) 盤中衝破 1 萬點，為歷史首見，FAAMG 全面上揚。然而先前因經濟重啟而大漲的類股遭逢獲利了結，道瓊指數下挫 300 點，連六日漲勢中止，投資人把焦點轉向即將登場的聯準會 (Fed) 決策會議和最新經濟預測。

道瓊指數日 K 線圖。(來源: investing.com)

那斯達克指數終場雖未守住 1 萬點，仍是連續第二個交易日創歷史新高，蘋果是最大上漲動能，且其股價和亞馬遜、微軟、臉書皆在盤中創下歷史新高，但晶片股普遍下跌。

道瓊和標普 500 指數雙雙收黑，從復工題材受惠的類股回跌，航空、郵輪和零售股走軟，金融股和工業股也下滑。標普 500 年線在週一 (8 日) 收復今年失土，但週二再度翻黑。

Fed 將舉行為期兩天的決策會議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在會後舉行記者會，市場普遍預料不會有重大政策聲明，但投資人將高度關注 Fed 對經濟現況的說法。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情方面，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已超過 718 萬例，死亡數突破 40.8 萬例，美國迄今累計確診數超過 197 萬，至少 11 萬人不治身亡。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

道瓊指數下跌 300.14 點，或 1.09%，收 27,272.3 點。

標普 500 指數下跌 25.21 點，或 0.78%，收 3,207.18 點。

那斯達克指數上漲 29.01 點，或 0.29%，收 9,953.75 點。

費城半導體指數下跌 0.53 點，或 0.03%，收 1,998.09 點。

標普板塊表現，多數類股下跌，不過科技股表現亮麗，。(圖: Finviz)

科技五大天王全面收高：蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16%；臉書 (FB-US) 漲 3.14%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.04%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.76%。

道瓊 30 檔成分股幾乎全跌：波音 (BA-US) 重挫 5.97%；Raytheon Technologies(RTX-US) 挫跌 4.88%；Walgreen Boots Alliance(WBA-US) 下跌 3.70%；Dow Inc(DOW-US) 跌 3.25%。

費半成分股跌多漲少。ON Semiconductor (ON-US) 下挫 3.12%；Microchip(MCHP-US) 下跌 2.53%；高通 (QCOM-US) 跌 1.73%。超微 (AMD-US) 大漲 6.46%；Cirrus Logic 上漲 5.28%；Nvidia(NVDA-US) 漲 2.74%。

台股 ADR 漲跌互見：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.87%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.02%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。

焦點個股

波音 (BA-US) 重挫 5.97%。波音飛機交付量持續惡化，5 月僅交付四架飛機，當中沒有任何客機，較去年大減約 87%，也創 60 年來單月最低水準，反映疫情加劇了一年前 737 Max 停飛帶來的危機。

因經濟重啟而大漲的股票回跌，聯合航空、達美航空分別挫跌 8.32%、7.63%，嘉年華和皇家加勒比海也各自下挫 7.59%、6.94%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16%。《彭博》引述消息人士報導，蘋果可能在 6 月 22 日起舉行的 WWDC 當周宣布，Mac 電腦將搭載自家的中央處理器，取代原先使用的英特爾晶片。英特爾 (INTC-US) 股價下跌 0.99%。

Tiffany(TIF-US) 收盤上漲 1.95% 至 124.56 美元。該公司於週二盤前公布 2020 會計年度第 1 季營收及獲利皆低於市場預期，但表示中國的銷售開始回溫。

Tiffany 也駁斥與法國 LVMH 集團併購案生變的消息；近日傳出由於新冠肺炎疫情和非裔之死引爆的示威抗議影響，LVMH 以 160 億美元收購 Tiffany 的交易可能生變。

獲蓋茲注資的線上二手車公司 Vroom(VRM-US) 掛牌首日飆漲 117.73% 至每股 47.9 美元。Vroom 週一將 IPO 每股價格訂在 22 美元，募集到近 5 億美元、市值約 25 億美元。

美國頁岩油業先驅 Chesapeake Energies(CHK-US) 傳出準備聲請破產保護，股價開高走低，收盤股價暴跌 66%，盤中至少 25 度暫停交易。

華爾街分析

Harvest Volatility Management 交易和研究部門主管 Mike Zigmont 說：「股市週二回跌讓人有點驚訝，這可能是過去一周大漲過後的自省式賣壓。我沒看到任何觸發股市下跌的因素，但除了非農就業報告以外，過去兩週其實也沒有出現任何帶動股市大漲的催化劑。」

GLOBALT 投資組合經理人 Keith Buchanan 說：「週二下跌檔等於回吐這些價值型股票之前的巨大收益。」上週的令人驚喜的非農就業報告等利多因素，讓航空、郵輪這些受疫情打擊最重的類股加速反彈。

交易員指出，過去兩個月股市躍升，大部分歸功於對美國經濟重啟的信心以及政府的刺激措施。但部分投資人也擔心，經濟才剛剛重新開放，股市大漲是否來得太急促。