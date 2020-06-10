有條件禁空令解除 周選結算 多方續攻看蘋果光強度

美股那斯達克指數連 2 天改寫歷史新高，盤中並突破 1 萬點大關，而台股也因武漢肺炎疫情獲得控制，加上股市回穩，先前金管會實施的有條件禁空令今日起也將正式解除。昨日收上 11637.11 點的台股，日 K 拉出連 8 紅，成交值略縮至 1748.69 億元，但收上 11600 點關卡。不過今日有周選擇權結算，必須站穩 11600 點才能續航。領軍衝鋒的指標族群，仍得觀察蘋果光強度。關鍵點位仍為 11615、11644 與 11675 點。

11600 點兩端哨站為 11588 與 11615 點，只要站穩 11615 點之上，多方仍有持續北上的企圖。而 11700 點之前，還有 11644 與 11675 等 2 個重要中途站，尤其是 11675 點，將是軋空行情升溫的指標。通關後將有機會續往 11700 關卡挺進。必須站上 11721 點，才算正式收復 11700 點關卡，11800 點之前的重要中途站為 11755 點。不過如 11588 點未能守穩，需提防回測 11565 與 11525 點，如棄守 11500 點與護城河 11474 點，多方本波攻勢將降溫。11456 點為極短線攻勢強弱分界回測，再失守提防回測 11400 點。

台股獲得國安基金宣示進場，以及本土資金力挺，自 8523 點起漲，波段漲幅逾 3100 點，外資一直到本月衝過 11000 點才回頭認錯。3100 點的波段行情中，外資雖只貢獻了最後這一段 600 點，但日 K 連 7 紅功不可沒。台股是否續往 11700 點或 11800 點挺進? 今日觀察的重點仍為新台幣匯率以及蘋果概念股。

只要指數能維持高檔震盪，個股仍有機會維持輪動。只要盤面有強勢族群竄出，輪動火種不熄，盤面仍由短多控盤。加上 6 月股東會旺季，以及 6 月也是第二季做帳重點月份，投資人只要不追逐高檔爆量個股，慎選進場位置，仍有搭法人與集團股作帳行情便車的機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)