台股續創3個多月新高 外資連7買 三大法人買超71億元

台股今 (9) 日早盤走弱，不過，權王台積電召開股東會，電子金融跌幅逐步收斂，台積電尾盤爆出 5000 多張大量，股價翻紅，也推升指數收盤小漲 26 點，站穩 11600 點關卡，續創 3 個多月新高，三大法人今日買超 71.7 億元，外資已連七買。

加權指數今日多空交戰，早盤壓在平盤之下，最低來到 11537 點，不過，在買盤進場後，支撐指數由黑翻紅，終場以 11637.11 點作收，上漲 26.79 點或 0.23%，成交值 1744.52 億元。

統計三大法人今日買賣超情形，外資呈現連七買，買超 68.29 億元；投信買超 2.38 億元；自營商買超 1.08 億元；三大法人同站買方，聯手買超 71.7 億元。

台積電股東會登場，國內外法人高度關注，外資已連續 6 個交易日買超共 7.42 萬張，不過，台積電今日早盤出現賣壓，一路在平盤下震盪，但尾盤爆出大量，推升股價由黑翻紅，收在本日最高 319 元。

股王大立光震盪走跌，終場收在 4390 元，跌幅 0.7%；鴻海則由黑翻紅，以 79.5 點作收，小跌 0.25%；聯發科也回穩，股價回到平盤之上，上漲 0.6%，收在 497.5 元；面板雙虎呈現漲多回檔，皆下跌約 1%。

觀察其他權值股表現，台達電 5 月營收延續 4 月動能，股價大漲 2.6%；台塑四寶中，台塑化漲逾 1%，台塑、台化及南亞皆在盤面上表現；金控雙雄國泰金、富邦金股價也走穩，守在平盤之上。

國內迎來解封，振興三倍券、安心國旅等政策利多齊發，不過，觀光類股互有漲跌，劍湖山、海灣、寒舍亮燈漲停，六福漲幅超過 2%；天蔥、晶華則漲多拉回。

電動車大廠特斯拉股價再創新高，台廠供應鏈也同步強彈，和大股價勁揚逾 5%、聯嘉漲約 2%。此外，汽車類股包括汎德永業、和泰車、裕隆、中華等，同樣表現不俗。