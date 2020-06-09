台股拚V轉向上 邱志昌：補量加強後有機會重返12682歷史高點

台股近期走勢凌厲，近 3 個月來強勢上漲近 3000 點，並重回疫情前的起跌點，鉅亨網首席經濟學家邱志昌博士周一 (8 日) 於《鉅亨看世界》節目中表示，目前保守來看仍屬反彈格局，並非 V 型反轉向上，未來若能補量加強，量能放大至 2700 億元之上，指數有機會重返 12682 點的歷史新高。

對於台股近期漲勢，邱志昌指出，主要原因是美元指數下跌、新台幣強勢升值，外資近期積極匯入台灣，依照央行及金管會規定，必須在數日內買進台股或國債，因此引爆資金行情，推升指數站上 11600 點關卡。

以目前加權指數來看，似乎呈現 V 轉向上，不過，邱志昌表示，台股受疫情衝擊，3 月 19 日一路跌到 8681 低點，近 3 個月以來強勢反彈 2900 多點，並重新站上 11600 點，但量能始終無法突破 3 月 19 日的 2700 多億元，就技術分析來看，這是一個反彈格局，須待後續補量加強，才能夠促成指數確確實實的 V 型反轉。

V 型反轉與反彈的差別，邱志昌說明，反彈格局就是類股輪動，以這次情況來說，第一波主要漲電子類股、權值股及庫藏股買多的族群，到了第二波，指數回升至萬點，這些大型股漲不動了，就輪到生技類股上漲，但生技廠短線可預見的獲利增加並無法如預期多，因此，第三波台股準備上攻萬一關卡時，又輪到電子類股。

如果是 V 型反轉，邱志昌說，以順向投資的策略「追強賣弱」來看，台股首先會漲到 12300 多點，整理一下後繼續向上攻，衝到 12682 點，甚至是攻上 13000 點大關。他認為，台股確實有這個機會，但需要一點時間，要等待，目前非常保守的來觀察，大盤仍屬於反彈格局。

邱志昌強調，有幾檔股票可列為觀察指標，聯發科 (2454-TW) 受惠轉單題材，近月反彈幅度相當大，已超越疫情爆發前的高點，將叩關 500 元關卡；台積電 (2330-TW) 外資之前減碼持股至 76% 左右，目前看來有持續回補的跡象；鴻海 (2317-TW) 在這波反彈格局中，相對較弱勢，補漲力道仍可期待。

對於台股未來的預估，邱志昌提出三大注意，首先，指數上揚幅度已高，高檔面對風險能力較低，需要注意成交量是否緩慢或急速擴張。

其次，要留意台股主要風險來自內需消費力道的恢復，與美國失業率、ISM 與總體經濟數據的預估落差與否。

第三，港版國安法引發中國對一國兩制的考慮，不排除 6 月香港會再有抗議活動，投資人要注意高檔風險，預期台股結構將會改變，指數將進行橫盤整理。