〈大立光股東會〉部分客戶大幅下修訂單預估 Q3景氣保守 林恩平：下半年看不懂

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (10) 日召開股東會，執行長林恩平表示，擴增產能、提升產品品質等仍全力進行中，唯獨因手機客戶對市場看法不同，對於第三季原為市場旺季，展望看法相當保守。至於下半年，林恩平更直接以「看不懂」簡單答覆。

大立光第一季寫下歷年最旺淡季紀錄，第二季營收走弱，客戶端以中階產品為主要拉貨，對營收、毛利率都形成不利影響，展望第三季業績，林恩平則釋出保守看法。

林恩平指出，7 月訂單目前還處在接受客戶訂單預估狀態，部分手機客戶下修訂單預估數情形嚴重，但也有客戶提出高企圖心的預估數字，第三季原先是市場旺季，希望真的有旺季效應出現。

另外，林恩平也說，大立光第三季訂單正處於變動期，客戶端新產品開發進度也遞延，如今年遞延到明年，明年出貨的新產品則遞延到後年。

對於這些狀況，林恩平認為，來自美國對中國手機廠的禁令，及新冠肺炎疫情雙重影響都有。

產品上，林恩平強調，目前客戶端在保守心態下，鏡頭拉貨以中階為主，但大立光 7P、8P 等高階產品持續生產，以提高鏡頭良率為目標，9P 產品在應用上已可達 1 億畫素效果，產品已完成開發，今年底可獲客戶納入產品設計。

擴廠進度方面，大立光首筆在台中工業區內安和段的新廠興建案工程已發包動工，預計將投入約 24 億元進行土木及機電工程。林恩平今天表示，台中工業區內第二座新廠新建工程，將在今年底前取得建照並動工，這也是大立光 2018 年台中精密機械園區二廠完工以來，再度大興土木擴廠。

至於車用、醫療產品應用，小兒科醫師出身的林恩平說，台灣防疫做得非常好，但就大立光的光學產品而言，在今年這波新冠肺炎疫情防疫上，並沒有任何產品受惠，目前大立光光學元件已獲美國廠商用在胃鏡、十二指腸鏡及 ClearMind 公司應用為腦內檢測的鏡頭。