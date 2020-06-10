台股日K連9紅站上11700點關卡 外資加碼買超逾百億

金管會解除台股限空令，晶圓代工龍頭台積電今 (10) 日股價持續走揚，電子類股指數漲逾 1%，在多頭氣盛下，台股睽違 3 個多月，重新站上 11700 點關卡，日 K 拉出連 9 紅，三大法人再度聯手買超 109.1 億元，其中，外資大買逾百億元，呈現連 8 買。

加權指數今日以 11635.99 點小跌開出，隨即反轉向上，強勢攻克 11700 點關卡，創波段新高，終場上漲 83.05 點或 0.71%，收在 11720.16 點，成交值 1878.03 億元。

台股 6 月以來天天收紅，主要來自外資認錯回補引爆資金行情，過去 7 個交易日已買超 628 億元，觀察今日三大法人動向，外資持續加碼買超 102.82 億元，為連 8 買；投信也買超 3.99 億元，呈現連 12 買；自營商買超 2.28 億元，三大法人合計買超 109.1 億元。

台積電昨日股東會上，董事長劉德音釋出今年營運展望不變，樂觀看法提振市場信心，並獲得外資加碼近萬張，累計 7 個交易日買超 8.3 萬張，金額超過 257 億元，台積電今日股價持續走揚，終場收在 322.5 元，漲幅 1.1%。

相較股王大立光，執行長林恩平在股東會上透露，第 3 季原為市場旺季，但展望看法相當保守，今日股價小漲 0.23%，以 4400 元作收。鴻海也在平盤上遊走，終場小漲 0.5%，收在 79.9 元。

IC 設計股今日獲得買盤青睞，其中，多家外資持續看好祥碩前景，股價亮燈漲停，鎖在 1280 元；信驊漲逾 5%；瑞昱、聯發科也盤面上表現。

全台防疫解封，觀光類股連漲多天後，今日呈現回檔整理，六福跌逾 6%；老爺知、夏都、國賓下跌 2-4%；晶華及寒舍也在盤面下震盪。餐飲股雅茗、漢來美食、瓦城、美食 - KY 及王品也都震盪走跌。

