科技部拚科技預算維持1200億元水準 看好智慧醫療發展最快

科技部長吳政忠今 (10) 日表示，展望未來，將強化跨部會整合能力，並延續過去政策，發展總統提出的六大核心戰略產業，並強調 AI 人工智慧將落實在各產業，尤其看好智慧醫療發展最快，科技預算方面，今年雖然有紓困預算擠壓，仍會盡力維持 1200 億元科技預算規劃。

吳政忠表示，科技是擘畫未來 5-10 年產業發展，上任第一件事就是盤點過去政府推動政策，並規畫延續方向，也順應總統提出的精準醫療、數位轉型、資安、半導體、太空產業、先進網路建設等六大發展方向，在 5+2 產業基礎上，積極導入 AI、5G。

吳政忠進一步指出，以精準醫療為例，台灣具有高度發展潛力，除了既有健保資料完整外，國內資通訊產業具備國際競爭優勢，結合生醫產業，將有助建立新世代的健康醫療體系，而這也是未來 2-3 年發展關鍵。

台灣科技預算在各國排名中相對較低，吳政忠表示，政府支出比例近幾年確實下滑，未來將強化與經濟部、衛服部、農委會等各部會合作，結盟產官學研界整合資源，而去年通過的科技預算約 1200 億元中，科技部就占約 400 億元，今年雖有紓困預算影響，但仍會以此目標爭取。

科學園區產值方面，去年衝上 2.6 兆元，再創歷史新高，展望今年，吳政忠表示，台灣具備半導體產業優勢，依目前情況，科學園區今年產值可望溫和成長，也透露日前視察中科時，看到台灣半導體產值年增幅仍達約 1 成。