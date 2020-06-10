台達電海英俊：Q2還不錯 下半年可望更好

台達電 (2308-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長海英俊指出，伺服器、筆電、工業自動化 (IA) 急單動能延續，推升 6 月營運還不錯，雖然看起來下半年變數仍多，但目前看起來各季可望優於第二季。

海英俊表示，目前看 6 月、第二季表現還不錯，都在計畫中，雖然下半年還要觀察疫情是否反彈，以及消費力恢復情形，整體變數仍多，但他認為，「疫情終究會過去」，目標下半年能按原定計畫走，各季表現都優於第二季。

海英俊指出，以目前來看，遠距防疫帶動伺服器、筆電零組件急單；口罩生產設備需求強，帶動馬達控制器等 IA 產品出貨成長，且目前除口罩設備，IA 也打進呼吸器廠，另外，5G、電動車應用也準備好，靜待市場需求。

全球布局方面，海英俊透露，今年投資重心將放在泰國、印度，其中，印度廠先前因為疫情，建廠步調放慢，但近期已復工重啟，海英俊指出，印度廠將以當地市場為主，產品鎖定 AI 自動化、通訊電源，以及不斷電系統。

至於國內，海英俊表示，除了桃園廠與遠傳推動 5G 智慧工廠，被動元件近年需求不錯，台南廠區持續擴產，目前 3 期動工當中，規模是 1、2 廠的兩倍，而內湖總部旁的研發中心，因為地質關係，會需要比較多時間。

而台達電今日股東會也通過去年財報，以及每股配息 5 元。